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Marmara'da batan gemi Batuhan A'nın kazan dairesinde cansız bedeni bulunan Hüseyin Tutuk hakkında yürek yakan detay: Her şey kızı için!

Son dakika haberleri... Marmara'da batan Batuhan A'nın kaybolan mürettebatından kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken kazan dairesinde cansız bedeni bulunan Hüseyin Tutuk son yolculuğuna uğurlandı. Hüseyin Tutuk’un ağabeyi Remzi Tutuk, "Ağabeyim hayatı boyunca gemide çalışmadı. Gemicilikten anlamaz. Gemiye bile ilk kez bindi” dedi. Tutuk’un gemide çalışma sebebinin kızı olduğunu söyleyen ağabey Tutuk, "Kızını çok seviyordu. Kızına ev almak istiyordu. Bu nedenle gemide çalışmaya başladı” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 09:10 Güncelleme 23 Şubat 2024, 09:15
Marmara’da batan gemi Batuhan A’nın kazan dairesinde cansız bedeni bulunan Hüseyin Tutuk hakkında yürek yakan detay: Her şey kızı için!

Batuhan A isimli gemi Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında battı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, önce gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı.

Ekipler gemi battıktan 6 gün sonra yağcı olarak çalışan evli bir kız çocuğu babası Hüseyin Tutuk'un (40) cenazesini buldu.

Gemi kaptanı Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi Murat Altıntaş (51) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) cenazelerini arama çalışmaları sürüyor.

İLK SEFERİ SON SEFERİ OLDU
Son seferden önce gemiden ayrılarak İzmir'e dönen Doğuşcan Yaylak'ın (24) yerine yeni yağcı olarak Hüseyin Tutuk'un Batuhan A isimli gemiyle çıktığı ilk seferi son seferi oldu.

Hüseyin Tutuk, eşi Filiz Tutuk'a gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı. Tutuk'un feryadı yürekleri dağlamıştı.

Tutuk'un cenazesi otopsinin ardından önceki gün memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi bağlı Urganlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ACILI AĞABEY KONUŞTU
Ağabeyi Hüseyin Tutuk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Remzi Tutuk konuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ağabeyinin 10 yaşındaki kızı Esmanur'u çok sevdiğini anlatan Remzi Tutuk, "Kızını çok seviyordu. Kızına ev almak istiyordu. Bu nedenle gemide çalışmaya başladı. Daha önce rüzgar türbini firmasında çalışıyordu. Daha sonra Batuhan A isimli gemide çalışmaya başladı.

Hayatı boyunca hiç gemide çalışmadı. Hayatı boyunca ilk kez gemiye bindi. Batuhan A isimli gemide çalışmaya başlamadan önce İzmir'de kursa katılarak gemicilik eğitimi aldı" dedi.

6 BİN LİRA ÖDEYEREK ÖLÜME GİTTİ
Gemideki işi bir aracı vasıtasıyla bulduğunu söyleyen Remzi Tutuk, "Ağabeyim aracı olan kişinin hesabına komisyon olarak 6 bin lira para göndermiş.

Ağabeyime gemide bu işi bulma karşılığında 6 bin lira para almış. Ağabeyim bu parayı komisyoncuya banka hesabından EFT yaparak göndermiş. EFT banka kayıtlarında mevcut.

Bu kişinin ismini bilmiyoruz ama banka kayıtlarından çıkar. Ben bu kişiden de şikayetçiyim. Ailesi ve kardeşi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Bu kişinin bulunup ifadesinin alınmasını da istiyorum.

Ağabeyim 6 bin lira ödeyerek ölüme gidiyor" dedi. Gemi çekme ücretlerinin yüksek olması nedeniyle acil yardım çağrısında çok geç kalındığını düşündüklerini söyleyen Tutuk, "O ihtimali de göz önünde bulunduruyoruz.

Olayın üstünün kapatılmasını istemiyoruz. Hakkımızı hukuki yollardan arayacağız" dedi.

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