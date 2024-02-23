Marmara’da batan gemi Batuhan A’nın kazan dairesinde cansız bedeni bulunan Hüseyin Tutuk hakkında yürek yakan detay: Her şey kızı için!

Sabah'ta yer alan habere göre, Ağabeyinin 10 yaşındaki kızı Esmanur'u çok sevdiğini anlatan Remzi Tutuk, "Kızını çok seviyordu. Kızına ev almak istiyordu. Bu nedenle gemide çalışmaya başladı. Daha önce rüzgar türbini firmasında çalışıyordu. Daha sonra Batuhan A isimli gemide çalışmaya başladı.

Hayatı boyunca hiç gemide çalışmadı. Hayatı boyunca ilk kez gemiye bindi. Batuhan A isimli gemide çalışmaya başlamadan önce İzmir'de kursa katılarak gemicilik eğitimi aldı" dedi.

6 BİN LİRA ÖDEYEREK ÖLÜME GİTTİ

Gemideki işi bir aracı vasıtasıyla bulduğunu söyleyen Remzi Tutuk, "Ağabeyim aracı olan kişinin hesabına komisyon olarak 6 bin lira para göndermiş.

Ağabeyime gemide bu işi bulma karşılığında 6 bin lira para almış. Ağabeyim bu parayı komisyoncuya banka hesabından EFT yaparak göndermiş. EFT banka kayıtlarında mevcut.