46 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 227 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 498 ekip, 1590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında Adana, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 46 ilde Narkoçelik-2 operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 983 kilogram uyuşturucu madde, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣6️⃣ İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-2" Operasyonlarında;

9️⃣8️⃣3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

9️⃣2️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

2️⃣2️⃣7️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/DU0bXOJOne — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 23, 2024

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:



Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣6️⃣ İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-2" Operasyonlarında;

9️⃣8️⃣3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

9️⃣2️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

2️⃣2️⃣7️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar❗️

❌ Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;

4️⃣9️⃣8️⃣ ekip,

1️⃣.5️⃣9️⃣0️⃣ personel ve

2️⃣4️⃣ narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana, İstanbul, Ankara, Batman, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Samsun, Mardin, Osmaniye, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Yozgat, Diyarbakır, Giresun, Denizli, Karaman, Balıkesir, Bitlis, Şanlıurfa, Muğla, Sakarya, Edirne, Aksaray, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Ordu, Düzce, Erzincan, Bolu, Malatya, Sivas, Erzurum, Niğde, Hatay, Elazığ, Kilis ve Kastamonu olmak üzere 4️⃣6️⃣ ilde "NARKOÇELİK-2" Operasyonları düzenlendi.

Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌327 kg metamfetamin,

📌53 kg esrar,

📌39 kg skunk,

📌9 kg kokain ve

📌41,5 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.

🚔1️⃣4️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌ Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌171 kg skunk ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌66,5 kg skunk ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌26 kg eroin ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌12 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.



❌ Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌24 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌6 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌101 kg esrar,

📌7 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.

🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌17 kg skunk,

📌3 kg kokain,

📌17 kg sentetik kannabinoid ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌70 kg metamfetamin,

📌28 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.

🚔4️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz tebrik ediyorum🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷