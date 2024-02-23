SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: "Horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete sert tepki gösterdi. "Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler. Horoz dövüşünün bile adabı var" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Denizli'de düzenlenen mitinge katıldı. Belediye başkan adaylarını tanıttı. Muhalefete sert çıktı:



Ülkemize dair hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Muhalefetten umudunu kesen insanlarımızı da muhabbetle bağrımıza basacağız. Türkiye Yüzyılı'nın inşası bize nasip olacak. Muhalefetin trajikomik halini görüyorsunuz. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler.



Horoz dövüşünün bile adabı var. Muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Bundan 9 ay önce ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet gibi en küçük dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak.

Sadece siyasi kariyer basamaklarını tırmandırmak istiyorlar. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. Elbette biz kimin ne yaptığına ne söylediğine aldırmadan sadece kendi işimize bakıyoruz.
Savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. Savunma sanayiinde teknoloji geliştiriyoruz. İHA, SİHA, AKINCI, Kızılelma... En son KAAN'ımız çıktı...



Erdoğan, Denizli ziyaretinde keman çalan bir öğrenciyle muhabbet etti. Çanakkale türküsünü de birlikte söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı
Çalışma saatlerinde yeni formül: 4 gün çalışma 3 gün izin! Dünyadaki örnekler nasıl? Sistem nasıl uygulanacak?
Galatasaray Prag’dan mutsuz dönüyor! Avrupa’ya veda ettik
Denizli’de yüzleri gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan keman eşliğinde Çanakkale Türküsü söyledi: Ut da öğrenirsen çok iyi olur
MHP’den AYM’ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya bağlı kalmıyor... Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj
CHP’nin ’DEM’i tam! İmamoğlu ’kürdistan’ hayali kuran Ahmet Özer’i el üstünde tutuyor... Mitinge götürdü, sarılıp öptü
Başkan Erdoğan Denizli’de muhalefeti tiye aldı: Bunlarınki horoz dövüşünden daha beter
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın terliklerine bakın! Fiyatını duyan hayrete düştü: Tam 42 bin TL...
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler: Atatürk’ün varisleri bugün DEM’leniyor
Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı! 8 ay sonra bir ilk! İşte uzman isimlerin ilk yorumu
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu
Erzincan İliç’teki toprak kayması hakkında Türkiye müdürü Cengiz Yalçın Demirci’den şok ifade: Çatlaklarla ilgili maili 3 gün sonra gördüm
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
SON DAKİKA