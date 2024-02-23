Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: "Horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler"

Ülkemize dair hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Muhalefetten umudunu kesen insanlarımızı da muhabbetle bağrımıza basacağız. Türkiye Yüzyılı 'nın inşası bize nasip olacak. Muhalefetin trajikomik halini görüyorsunuz. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler.





Horoz dövüşünün bile adabı var. Muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Bundan 9 ay önce ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet gibi en küçük dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak.



Sadece siyasi kariyer basamaklarını tırmandırmak istiyorlar. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. Elbette biz kimin ne yaptığına ne söylediğine aldırmadan sadece kendi işimize bakıyoruz.

Savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. Savunma sanayiinde teknoloji geliştiriyoruz. İHA, SİHA, AKINCI, Kızılelma... En son KAAN'ımız çıktı...