Son dakika: Türk askerinin Kıbrıs’ta bulunması hakkında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Bizim için vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları:
GAZZE'DE İSRAİL KATLİAMI
Güney Kıbrıs şu anda Batı dünyası ile bir bütün ilişkileri vardır anlaşmaları vardı. Bir takım askeri konularda bize karşıt Türkiye'ye karşıt bir yapılanma içerisinde elbette başkalarının yönlendirmesiyle bu işlere girebiliyorlar. Biz de bundan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz.
Kıbrıs'ın güneyinde hem Kıbrıs Rum aynı zamanda İngiliz egemen üslerinden böyle hareketlerle bizi rahatsız eden durumlar vardır.
"KIBRIS TÜRKÜ KENDİ GEÇMİŞİNİ HATIRLIYOR"
Kıbrıs o bölgeye çok yakın uçak kalktığında 10-15 dakika sonra orada olabiliyor. Kıbrıs'ın önemi işte bir kez daha ortaya çıkıyor. İngiltere 1923'te Lozan anlaşması ile Kıbrıs'ı kendi egemenliğine alıyor 350 yıl Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde olan Kıbrıs adayı 1923 Lozan anlaşması ile İngiltere 1960'ta Kıbrıs'tan çekildiğinde 37 yıl sonra iki egemen üs alıyor.
Bütün bunları zaten biz de Kıbrıs Türkü olarak aynı anlayışla hep kınıyoruz yapılanları ve bu insanlık dramını zulmünü vahşeti büyük bir tarifsiz acıyla izliyoruz.
"SEYİRCİ KALDILAR!"
Kıbrıs Türkü Gazze'deki katliamda kendi yaşadığını gördü. 1960'ta benzer hareketler saldırılar Kıbrıs Türklerine yapıldığında Kanı Noellerle kendi evlatlarımızı çocuklarımızı kaybettiğimizde toplu mezarlara gömüldüklerinde bizim hemen orada olan İngiliz üslerinden herhangi müdahale olmadı seyirci kaldılar BM seyirci kaldı bütün dünya bunu biliyor. Türkiye hep yanımızda durdu. Kendi askerleriyle müdahale etmeye çalıştı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü bağımsızlığa kavuştu.