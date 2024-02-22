SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Türk askerinin Kıbrıs'ta bulunması hakkında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Bizim için vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'ta Türk askerinin bulunması hakkında konuşan Tatar, "Bizim için vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir." dedi. Tatar, "Egemenlik hakkımız milletten geliyor. Kıbrıs'ta çözüm iki devletin tanınmasından geçiyor. KKTC'nin tanınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 12:17 Güncelleme 22 Şubat 2024, 12:54
Son dakika: Türk askerinin Kıbrıs’ta bulunması hakkında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Bizim için vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı A Haber'de

İşte o açıklamalardan satır başları:

GAZZE'DE İSRAİL KATLİAMI
Güney Kıbrıs şu anda Batı dünyası ile bir bütün ilişkileri vardır anlaşmaları vardı. Bir takım askeri konularda bize karşıt Türkiye'ye karşıt bir yapılanma içerisinde elbette başkalarının yönlendirmesiyle bu işlere girebiliyorlar. Biz de bundan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz.

Kıbrıs'ın güneyinde hem Kıbrıs Rum aynı zamanda İngiliz egemen üslerinden böyle hareketlerle bizi rahatsız eden durumlar vardır.

"KIBRIS TÜRKÜ KENDİ GEÇMİŞİNİ HATIRLIYOR"
Kıbrıs o bölgeye çok yakın uçak kalktığında 10-15 dakika sonra orada olabiliyor. Kıbrıs'ın önemi işte bir kez daha ortaya çıkıyor. İngiltere 1923'te Lozan anlaşması ile Kıbrıs'ı kendi egemenliğine alıyor 350 yıl Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde olan Kıbrıs adayı 1923 Lozan anlaşması ile İngiltere 1960'ta Kıbrıs'tan çekildiğinde 37 yıl sonra iki egemen üs alıyor.

Bütün bunları zaten biz de Kıbrıs Türkü olarak aynı anlayışla hep kınıyoruz yapılanları ve bu insanlık dramını zulmünü vahşeti büyük bir tarifsiz acıyla izliyoruz.

"SEYİRCİ KALDILAR!"
Kıbrıs Türkü Gazze'deki katliamda kendi yaşadığını gördü. 1960'ta benzer hareketler saldırılar Kıbrıs Türklerine yapıldığında Kanı Noellerle kendi evlatlarımızı çocuklarımızı kaybettiğimizde toplu mezarlara gömüldüklerinde bizim hemen orada olan İngiliz üslerinden herhangi müdahale olmadı seyirci kaldılar BM seyirci kaldı bütün dünya bunu biliyor. Türkiye hep yanımızda durdu. Kendi askerleriyle müdahale etmeye çalıştı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü bağımsızlığa kavuştu.

"TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
Dolayısıyla bütün bu yapılanlar bütün bu soykırımlar bu hareketler Kıbrıs Türkü için çok şeyler ifade eder. Çünkü benzerini yaşadık ve bundan sonraki süreçte Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa adil kalıcı bir anlaşma mutlak suretle bizim talebimiz Türkiye Cumhuriyetinin var olan kendi hakkıyla garantörlüğünün devam etmesi ve aynı zamanda caydırıcı bir güç olarak Türk askerinin kolordusunun orada Kıbrıs'ta devam etmesi bizler için vazgeçilmez kırmızı çizgilerimiz. Aksi taktirde dünyada ne olduğunu görebiliyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan taşımalı miting: Alanı Bolu Belediyesi’nin araçları doldurdu
Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapsi isteniyor
PKK - DEM - CHP üçgeninde oynanan İstanbul oyununu YSK bozdu: Hem devlet suçlanacak hem de seçmen İmamoğlu’na yönlendirilecekti
Son dakika: Marmara’da batan gemi Batuhan A’nın kayıp mürettebatından iz yok! Görüş mesafesi sıfır aramalar elle yapılıyor
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar merakla bekliyor: Beklentiler ne yönde?
Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk Sparta Prag maçı 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni kriz | Başkan Erdoğan’ın TC numarasıyla bilgilerini sorguladı! Yakayı ele verdi
CHP’li isimler deprem zamanı 5 yıldızlı otelde keyif yaptı! Faturayı Adana Büyükşehir Belediyesi ödedi
6 bin TL yasası bu ay tamam: Adım adım ikramiye takvimi hazır! Emeklilik tarihleri neden önemli?
Galericilerden yeni adım! Otomobilde senetli satış dönemi başladı! Faiz oranı nasıl oluyor?
SON DAKİKA