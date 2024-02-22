PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert mesajlar: "Yapay zeka mahkumları"

Başkan Erdoğan, muhalefete yüklendi. “Ne tecrübeleri ne eserleri var. Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına ‘işte adayımız’ diyerek onu çıkartıyor’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert mesajlar: Yapay zeka mahkumları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da miting yaptı. Belediye başkan adaylarını tanıttı. Özellikle CHP'ye sert mesajlar yolladı:



Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü gerçek belediyecilikle yapalım. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmezlerimiz olacaktır. Şehirlerimizi çevreye ve tabiata duyarlı, estetikle, tarihi, kültürel doğal zenginliklerle kurulmuş şekilde geliştireceğiz. Muhalefetin ne tecrübesi ne eseri var. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Şehirler için tek önerileri yok. Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar.



Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor. Allah CHP'li kardeşlerimize sabır versin. Adaylarını ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerde ülkeye hayır gelmez. Bölücü örgütün temsilcileriyle DEM'lenmeyi tercih ettiler. 31 Mart'ta milletin tokadını yiyecekler. Seçim meydanı er meydanıdır. Adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakılmaz.



Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor. Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak muhalefetin içler acısı haline bakarak rehavete kapılmıyoruz. Bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye DEM tepkisi: Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler | AFYON MİTİNGİ
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı... Başkan Erdoğan’dan ilk mesaj
Galericilerden yeni adım! Otomobilde senetli satış dönemi başladı! Faiz oranı nasıl oluyor?
6 bin TL yasası bu ay tamam: Adım adım ikramiye takvimi hazır! Emeklilik tarihleri neden önemli?
Oğlum öldürdüyse bize ne? | Esra Erol’da babanın savunması pes dedirtti! 2 yıldır kayıp Murat nerede? Tehdit mesajları ortaya çıktı...
Liste liste kriz! CHP’li başkan isyan etti Özgür Özel sadece tamam demekle yetindi
Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi
Gökhan Zan’dan hem rüşvet hem tehdit iddiası! CHP’yi ve Lütfü Savaş’ı işaret etti
İmamoğlu İYİ Parti’yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP’den meclis üyeliğini | Akşener’e kurumsal operasyon
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasanın gözü yarında! Beklentiler ne yönde?
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında: Bloomberg ‘Türkiye’nin dönüm noktası’ dedi! En iddialı proje
İliç’te son durum! Bakanlar bölgede... Aramalara ara verildi | Tehlikeli atığa rastlanmadı
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye ’DEM’li vuruş: Sırf oy uğruna terör şakşakçılarına şirinlik!
Batı basınında Ukrayna umutsuzluğu: Avdivka’nın düşüşü yıkıcı bir darbe: Rusya daha ne kadar ilerleyebilir?
SON DAKİKA