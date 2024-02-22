Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert mesajlar: "Yapay zeka mahkumları"





Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü gerçek belediyecilikle yapalım. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmezlerimiz olacaktır. Şehirlerimizi çevreye ve tabiata duyarlı, estetikle, tarihi, kültürel doğal zenginliklerle kurulmuş şekilde geliştireceğiz. Muhalefetin ne tecrübesi ne eseri var. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Şehirler için tek önerileri yok. Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar.