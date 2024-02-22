Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert mesajlar: "Yapay zeka mahkumları"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da miting yaptı. Belediye başkan adaylarını tanıttı. Özellikle CHP'ye sert mesajlar yolladı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da miting yaptı. Belediye başkan adaylarını tanıttı. Özellikle CHP'ye sert mesajlar yolladı:
Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü gerçek belediyecilikle yapalım. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmezlerimiz olacaktır. Şehirlerimizi çevreye ve tabiata duyarlı, estetikle, tarihi, kültürel doğal zenginliklerle kurulmuş şekilde geliştireceğiz. Muhalefetin ne tecrübesi ne eseri var. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Şehirler için tek önerileri yok. Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar.
Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor. Allah CHP'li kardeşlerimize sabır versin. Adaylarını ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerde ülkeye hayır gelmez. Bölücü örgütün temsilcileriyle DEM'lenmeyi tercih ettiler. 31 Mart'ta milletin tokadını yiyecekler. Seçim meydanı er meydanıdır. Adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakılmaz.
Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor. Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak muhalefetin içler acısı haline bakarak rehavete kapılmıyoruz. Bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor.