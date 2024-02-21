Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a sevgi seli: Biz Kürtler size oy vereceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Şirinevler Meydanı'nda esnafı gezen Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Yoğun ilgi nedeniyle yürümekte zorlanan Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
İş yerlerinde esnafın taleplerini dinleyen Kurum, Bahçelievler Belediyesinin ilçeye kazandırdığı "100. Yıl Cumhuriyet Tramvayı"na binerek vatandaşları selamladı. Kurum, kısa bir süre tramvayı kullandıktan sonra ziyaretlerini sürdürdü.
Kurum'a esnaf ziyaretinde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti.
ŞİRİNEVLER'DE SAMİMİ DİYALOG
Şirinevler'de esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla selamlaşan Murat Kurum'un bir vatandaşla samimi sohbeti kameralara yansıdı. Bir vatandaşın Murat Kurum ile yaptığı Kürtçe diyalog ise dikkat geçti.
Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen sohbette vatandaş, seçimde Murat Kurum'u destekleyeceklerini belirtti.
"BİZ KÜRTLER SENİ DESTEKLEYECEĞİZ"
Kurum'u başkan olarak görmeyi çok istediklerini söyleyen vatandaş, "Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın" dedi. Kurum vatandaşa sarılarak teşekkür etti.
Bu dil; gönülden sevenlerin samimiyet dili.— Murat KURUM (@murat_kurum) February 21, 2024
Bu dil; tertemiz insanların, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili.
Bu dili anlamayanlar, karanlık ittifaklarla bu millete sırt dönenler 31 Mart'ta kaybedecekler.
Biz kazanacağız.#Sadeceİstanbul kazanacak. pic.twitter.com/siDLnZT7Nv
KURUM: BU DİL GÖNÜLDEN SEVENLERİN DİLİ
İBB Adayı Kurum o anları sosyal medya üzerinden de paylaştı. Kurum şu ifadeleri kullandı: Bu dil; gönülden sevenlerin samimiyet dili. Bu dil; tertemiz insanların, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili. Bu dili anlamayanlar, karanlık ittifaklarla bu millete sırt dönenler 31 Mart'ta kaybedecekler. Biz kazanacağız. Sadece İstanbul kazanacak.