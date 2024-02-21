Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a sevgi seli: Biz Kürtler size oy vereceğiz

ŞİRİNEVLER'DE SAMİMİ DİYALOG Şirinevler 'de esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla selamlaşan Murat Kurum 'un bir vatandaşla samimi sohbeti kameralara yansıdı. Bir vatandaşın Murat Kurum ile yaptığı Kürtçe diyalog ise dikkat geçti.



"BİZ KÜRTLER SENİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Kurum'u başkan olarak görmeyi çok istediklerini söyleyen vatandaş, "Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın" dedi. Kurum vatandaşa sarılarak teşekkür etti.



Bu dil; gönülden sevenlerin samimiyet dili.



Bu dil; tertemiz insanların, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili.



Bu dili anlamayanlar, karanlık ittifaklarla bu millete sırt dönenler 31 Mart'ta kaybedecekler.



Biz kazanacağız.#Sadeceİstanbul kazanacak. pic.twitter.com/siDLnZT7Nv — Murat KURUM (@murat_kurum) February 21, 2024

KURUM: BU DİL GÖNÜLDEN SEVENLERİN DİLİ

İBB Adayı Kurum o anları sosyal medya üzerinden de paylaştı. Kurum şu ifadeleri kullandı: Bu dil; gönülden sevenlerin samimiyet dili. Bu dil; tertemiz insanların, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili. Bu dili anlamayanlar, karanlık ittifaklarla bu millete sırt dönenler 31 Mart'ta kaybedecekler. Biz kazanacağız. Sadece İstanbul kazanacak.