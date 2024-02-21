İmamoğlu'nun 'SÖZCÜ'sünden '6 Şubat' manipülasyonu! Murat Kurum ayarı verdi: "Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız?"

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP ve yandaşı medyanın yalan, iftira ve manipülasyona dayalı kirli siyasetine şahitlik ediyor. Bu durumun son örneği Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Murat Kurum'un 'depremlerdeki can kaybı' ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtılmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. ▶️ İşte algı operasyonlarını çürüten o video! Kurum, katıldığı canlı yayında, topyekün kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İBB adayı Murat Kurum

Bu sözler CHP yandaşı medya tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi.



"YALANLA KAZANILMAYACAĞINI 31 MART'TA KAYBETTİKLERİNDE GÖRECEKLER"

Deprem üzerinden siyasi rant devşirenlerin yaydığı sistematik yalan sonrası Murat Kurum, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler" açıklamasında bulundu. Murat Kurum'dan SÖZCÜ TV'nin 6 Şubat manipülasyonuna tepki MAKSATLI VE MANİPÜLATİF SORU

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken



Sözcü TV muhabiri, Murat Kurum'a 6 Şubat deprem felaketlerinde yaşanan can kayıplarına ilişkin manipülatif bir soru sormaya yeltendi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu 'nun fonladığı Sözcü TV bir kez daha deprem simsarlığını soyundu.Sözcü TV muhabiri, Murat Kurum'a 6 Şubat deprem felaketlerinde yaşanan can kayıplarına ilişkin manipülatif bir soru sormaya yeltendi. Daha önce konuya ilişkin birçok kez açıklama yapan, 6 Şubat'taki felakette 53 bin, son bir asırda da 130 bin canımızı yitirdiğimizi belirten Kurum, maksatlı soruya tepki gösterdi.