Son dakika: Şahinler çetesine operasyon! Örgüt yöneticisi Hasan Akdeniz gizli bölmede saklanırken yakalandı

Zanlılardan 4'ünün yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunamayan 6'sının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da 54 adrese yapılan baskınlarda, 18 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ile 1025 dolar, 990 avro ve 23 bin 700 lira ele geçirilmişti.