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CHP'li belediyeden kentsel dönüşüm rekoru! 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürdü

Marmara Bölgesi Türkiye'de deprem riski en yüksek olan bölgelerden birisi. Bu nedenle hükmet bölgede ve bölgeye yakın illerde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ancak bölgeye yakın kentlerden birisi olan CHP idaresindeki Eskişehir'de tablo oldukça kötü durumda. 5 dönemdir Yılmaz Büyükerşen'in başkanlık ettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB)'nin 25 yılda yalnızca 3 binada toplam 24 daireyi dönüştürdüğü ortaya çıktı. Duruma ilişkin konuşan Cumhur İttifakı EBB Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu; 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek; 5 bini dar gelirliler için olmak üzere 5 yılda 25 bin konut sözü verdi.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 08:17 Güncelleme 17 Şubat 2024, 08:25
CHP’li belediyeden kentsel dönüşüm rekoru! 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürdü

5 dönemdir Yılmaz Büyükerşen'in başkanlık ettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 25 yılda yalnızca 3 binada toplam 24 daireyi dönüştürerek skandal bir rekora imza attı.

CHP'li Eskişehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen kentsel dönüşüm projesiCHP'li Eskişehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen kentsel dönüşüm projesi

O konutları gösteren Cumhur İttifakı EBB Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu; Eskişehir için hazırladıkları projelerini tek tek anlattı.

"25 YILDA 24 DAİRE KABUL EDİLEMEZ"
Eskişehir'in deprem riski taşıdığına dikkat çeken Hatipoğlu, "25 yılda sadece 24 daire yapılması kabul edilemez. Hedefimiz 5 yılda 25 bin konutun dönüşümünü sağlayarak şehri depreme hazır hale getirmek. Yıllardır imar bekleyen mahallelerin yerinde dönüşüm için imar planlarını revize edeceğiz. Dar gelirliler için 5 yılda belediye şirketi üzerinden yapacağız ve bunlara uygun taksitlerle uygun fiyatlarla verecek. TOKİ gibi bugünün fiyatıyla 1,5 milyon liraya vereceğiz 80 metrekare evi. Dar gelirli vatandaşlara çok iyi konut arazilerini belediye olarak biz geliştireceğiz. Ve sağlam konutlar yapacağız." açıklamasında bulundu.

"ALTYAPI SORUNUNU BİTİRECEĞİZ"
Hatipoğlu, Eskişehir'de 25 yıldır hizmet almayan mahalleler olduğunu belirterek; "Eskişehir'de köyler dahil altyapı sorununu bitireceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı EBB Başkan adayı İdris Nebi HatipoğluCumhur İttifakı EBB Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu



"ESKİŞEHİR'DE SU PAHALI, ULAŞIM YETERSİZ"
Suyun pahalı ve kirli, ulaşımın ise yetersiz olduğunu belirten Hatipoğlu, 4 milyarlık arıtma yatırımı ile su fiyatını yüzde 40 aşağı çekeceklerini, şehirden tüm köylere otobüs seferleri koyacaklarını söyledi.



"TRAMVAYI YERALTINA ALACAĞIZ"
Hatipoğlu "Eskişehir'de öncelikle tramvayı yer altına alacağız. En az 15 katlı kavşak yapmamız lazım. Trafikte yapacağımız çalışmaları 3 Mart'ta lansmanımızda açıklayacağız. Böylece trafiği yüzde 50 iyileştireceğiz. İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin içinden geçiriyoruz. Karadeniz'de 120 kilometre açıkta, yerin altında doğal gaz çıkarıyoruz. Burada da tramvayı yeraltına indirip trafiği rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.



"ESKİŞEHİRSPOR KOLEJİ KURACAĞIZ"
Sabah'ta yer alan habere göre; Büyükerşen'in Eskişehirspor'a 25 yıldır herhangi bir yardım yapmadığını belirten Hatipoğlu, Eskişehirspor'u şirket haline getireceklerini ve Eskişehirspor Koleji kuracaklarını açıkladı. Hatipoğlu, "Bu kolejde Türkiye'deki yetenekli çocukları yetiştireceğiz ve Eskişehirspor'u yeniden zirveye taşıyacağız. Hükümet tarafından Eskişehir'e yapılan 34 bin kişilik stadyum kulüpsüz kaldı. Stadyumun üstünü kapatacağız ve Eskişehir'e yakışır bir stadyuma sahip olacağız." dedi.

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