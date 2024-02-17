CHP’li belediyeden kentsel dönüşüm rekoru! 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürdü

CHP'li Eskişehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen kentsel dönüşüm projesi

O konutları gösteren Cumhur İttifakı EBB Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu; Eskişehir için hazırladıkları projelerini tek tek anlattı.



"25 YILDA 24 DAİRE KABUL EDİLEMEZ"

Eskişehir'in deprem riski taşıdığına dikkat çeken Hatipoğlu, "25 yılda sadece 24 daire yapılması kabul edilemez. Hedefimiz 5 yılda 25 bin konutun dönüşümünü sağlayarak şehri depreme hazır hale getirmek. Yıllardır imar bekleyen mahallelerin yerinde dönüşüm için imar planlarını revize edeceğiz. Dar gelirliler için 5 yılda belediye şirketi üzerinden yapacağız ve bunlara uygun taksitlerle uygun fiyatlarla verecek. TOKİ gibi bugünün fiyatıyla 1,5 milyon liraya vereceğiz 80 metrekare evi. Dar gelirli vatandaşlara çok iyi konut arazilerini belediye olarak biz geliştireceğiz. Ve sağlam konutlar yapacağız." açıklamasında bulundu.

"ALTYAPI SORUNUNU BİTİRECEĞİZ"

Hatipoğlu, Eskişehir'de 25 yıldır hizmet almayan mahalleler olduğunu belirterek; "Eskişehir'de köyler dahil altyapı sorununu bitireceğiz." dedi.