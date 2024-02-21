Başkan Erdoğan, yüksek yargıdaki yetki tartışmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi: "Taraf değil hakemiz"

Yüksek yargı kurumlarımız arasında, vatandaşlarımızın adalete olan güvenini sarsan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Bu konuda taraf değil hakemiz. Bize düşen, sorunu çözmektir.
Yüksek yargı kurumlarımız arasında, vatandaşlarımızın adalete olan güvenini sarsan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Bu konuda taraf değil hakemiz. Bize düşen, sorunu çözmektir.
Aksi takdirde tartışmalar sürüp gider. Yargıdaki dağınıklığın ortadan kalkması için ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu meselenin çözümünü de biz sağlayacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen hakim ve savcı adaylarının kura törenine katıldı. Yeni anaya vurgusu yaptı:
Yüksek yargı kurumlarımız arasında hem kendilerini yıpratan hem de adalete olan güveni ve inancını sarsan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Bu konuda taraf değil hakem mevkiinde bulunduğumuzu çeşitli vesilelerle açıkladık. Bu tavrımızı halen muhafaza ediyoruz ve edeceğiz.
Yürütmenin başı ve yasama organındaki en büyük gruba sahip partinin genel başkanı sıfatıyla bize düşen yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir. Yargıyla ilgili her tartışmada belli çevreler tarafından sokağın adres gösterilmesi siyaset kurumunun asli görevini inkar etmek demektir.
Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan hiyerarşiden ziyade vazife tanımıyla konumları belirlenen yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz. Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili verdiği tartışmalı kararlar da bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor.
Yargıdaki bu dağınık görüntüyü ortadan kaldırmak için hem anayasa hem yasa düzeyinde çalışılması gereken daha pek çok husus olduğunun farkındayız. Anayasa değişikliği gerektiren hususlarda Meclis'te geniş bir uzlaşma zemini oluşturulması gerekiyor.
HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR
Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 1. toplantısı için Ankara'ya gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik" dedi. Arnavutluk'un BM'deki Gazze oylamasında doğru tarafta yer aldığını da belirterek "Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemlidir" ifadelerini kulladı.