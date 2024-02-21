Başkan Erdoğan, yüksek yargıdaki yetki tartışmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi: "Taraf değil hakemiz"

Yüksek yargı kurumlarımız arasında, vatandaşlarımızın adalete olan güvenini sarsan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Bu konuda taraf değil hakemiz. Bize düşen, sorunu çözmektir.





Aksi takdirde tartışmalar sürüp gider. Yargıdaki dağınıklığın ortadan kalkması için ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu meselenin çözümünü de biz sağlayacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen hakim ve savcı adaylarının kura törenine katıldı. Yeni anaya vurgusu yaptı:

Yüksek yargı kurumlarımız arasında hem kendilerini yıpratan hem de adalete olan güveni ve inancını sarsan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Bu konuda taraf değil hakem mevkiinde bulunduğumuzu çeşitli vesilelerle açıkladık. Bu tavrımızı halen muhafaza ediyoruz ve edeceğiz.