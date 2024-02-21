CHP’de kazan kaynıyor: Lütfü Savaş Özel’e rest çekti! Adaylığı kaptı

CHP'de uzun süredir Hatay krizi gündemi meşgul etti. CHP Genel Başkanı, tam 5 kez anket yaptırdığını söyledi. Hatta Yapay Zeka'dan bile destek aldıklarını bildirdi. Birçok adaya teklif gitti.

Önceki gün sabah yapılan görüşmede Özel 'Adaylıktan çekil' dedi. Lütfü Savaş, 'Bağımsız aday olurum' restini çekti. Çıkmaza giren istişareler üzerine Savaş toplantıyı terk etti. Hatay'ın il-ilçe başkanları, Savaş'ın adaylığında ısrar etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Savaş'ın adaylığının geri çekilmesinden yana pozisyon aldığı öğrenildi.