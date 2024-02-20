CHP’de İzmir çatlağı | Foça İlçe Başkanı ve yönetim kurulundan 8 kişi istifa etti!

İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa ettiler. İstifa gerekçesinin, parti genel merkezinin ilçe halkının iradesini yok sayarak tepeden inme atamalar yapması ve bu durumun üyeler tarafından anti-demokratik olarak değerlendirilmesi olduğu öğrenildi.

İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği, konu ile ilgili olarak yarın bir basın açıklaması yapılmasının planlandığı belirtildi.

15 kişilik yönetim kurulunda bu istifalarla birlikte yönetim düştü.