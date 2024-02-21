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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’nın ölüme neden olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi istendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı şüpheli Muratcan Türkyılmaz'ın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 18:02 Güncelleme 21 Şubat 2024, 18:18
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’nın ölüme neden olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi istendi

Olay, 10 Şubat akşam saatlerinde Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde meydana geldi.

İl binasına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya 24 yaşındaki Muratcan Türkyılmaz'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baltacı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

▶️ AK Parti'nin acı günü!

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Gözaltına alınarak İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Türkyılmaz, araçtaki hızının 60-70 kilometre arasında olduğunu belirterek, "Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza esnasında alkollü değildim. Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" dedi. Türkyılmaz, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı şüpheli Muratcan Türkyılmaz'ın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Şüpheli Muratcan Türkyılmaz, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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