AK Parti’nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti





AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın, geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.





SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun.





TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: AK Partimizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sayın Fatma Sevim Baltacı Hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Rabbimden rahmet; kederli ailesine ve teşkilatımıza sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.





AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN: İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı elim bir trafik kazasında kaybettik. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi bu akşam il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.



FATMA SEVİM BALTACI KİMDİR?

Fatma Baltacı 22 Ekim 1981'de İstanbul Fatih ilçesinde doğdu.Aslen Trabzon'lu olan Baltacı orta ve lise ögrenimini Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı.28 Şubat sürecinde kazandığı üniversiteye gidemediği için meslek edinme adına Moda - Giyim -Tasarım eğitimi aldı. 2007 - 2014 yılları arası tekstil sektöründe Yönetici-Stilist olarak çalıştı. Üniversitelerde Başörtü yasağı zulmünün kalkmasıyla İlahiyat fakültesine başladı. Siyasi hayatına 2015 yılında Fatih İlçe Kadın Kolları Ar-Ge Birim başkanlığı ile başlayıp 2016-2023 yılları arası İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile ara vermeden devam etti. İl yönetim kurulu üyesi olarak teşkilatın çeşitli komisyon ve birimlerinde görev aldı (Teşkilat komisyonu , Ar-Ge , Tantım Medya, Shib-AK bülten sorumluluğu, Siyaset Akademisi eğitimi, İl kadın kolları İnsan Hakları Birim Başkanlığı) Hali hazırda Sekreterya Birim başkanlığı ile devam etmekte. İstinye Üniversitesi Adalet 2. Sınıf öğrencisi olan Baltacı evli, yabancı dili İngilizce ve Arapçadır. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN