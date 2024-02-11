AK Parti’nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Dün, Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde yaralamalı trafik kazası meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yapılan incelemede, sürücü M.C.T. idaresindeki aracın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Baltacı'ya çarptığı belirlendi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
Polis ekipleri, aracı kullanan sürücü M.C.T'yi kaza yerinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C.T, "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.
YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Beyoğlu'nda trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Beyoğlu AK Parti İl Başkanlığı önünde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanıp hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baltacı'nın cenazesinin Fatih Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI
Fatma Sevim Baltacı'dan gelen acı haber sonrası siyasi isimler peş peşe taziye mesajı yayınladı.