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AK Parti'nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri, aracı kullanan sürücü M.C.T'yi kaza yerinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C.T, "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Başkan Erdoğan, Baltacı'nın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 00:26 Güncelleme 11 Şubat 2024, 15:10
AK Parti’nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Dün, Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde yaralamalı trafik kazası meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yapılan incelemede, sürücü M.C.T. idaresindeki aracın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Baltacı'ya çarptığı belirlendi.

AK Parti İstanbul İl BaşkanlığıAK Parti İstanbul İl Başkanlığı

Polis ekipleri, aracı kullanan sürücü M.C.T'yi kaza yerinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C.T, "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

▶️ AK Parti'nin acı günü!


YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Beyoğlu'nda trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Beyoğlu AK Parti İl Başkanlığı önünde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanıp hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baltacı'nın cenazesinin Fatih Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı yayımladı.



Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.


PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Fatma Sevim Baltacı'dan gelen acı haber sonrası siyasi isimler peş peşe taziye mesajı yayınladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun.'' ifadelerini kullandı.



AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE: AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah.



İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM: Dava arkadaşımız, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilâtımıza sabırlar diliyorum.



TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana gelen trafik kazasında vefat eden Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Merhumenin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.



AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ: İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağ olsun.



AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın, geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun.



TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: AK Partimizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sayın Fatma Sevim Baltacı Hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Rabbimden rahmet; kederli ailesine ve teşkilatımıza sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.



AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN: İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı elim bir trafik kazasında kaybettik. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi bu akşam il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

FATMA SEVİM BALTACI KİMDİR?
Fatma Baltacı 22 Ekim 1981'de İstanbul Fatih ilçesinde doğdu.Aslen Trabzon'lu olan Baltacı orta ve lise ögrenimini Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı.28 Şubat sürecinde kazandığı üniversiteye gidemediği için meslek edinme adına Moda - Giyim -Tasarım eğitimi aldı. 2007 - 2014 yılları arası tekstil sektöründe Yönetici-Stilist olarak çalıştı. Üniversitelerde Başörtü yasağı zulmünün kalkmasıyla İlahiyat fakültesine başladı. Siyasi hayatına 2015 yılında Fatih İlçe Kadın Kolları Ar-Ge Birim başkanlığı ile başlayıp 2016-2023 yılları arası İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile ara vermeden devam etti. İl yönetim kurulu üyesi olarak teşkilatın çeşitli komisyon ve birimlerinde görev aldı (Teşkilat komisyonu , Ar-Ge , Tantım Medya, Shib-AK bülten sorumluluğu, Siyaset Akademisi eğitimi, İl kadın kolları İnsan Hakları Birim Başkanlığı) Hali hazırda Sekreterya Birim başkanlığı ile devam etmekte. İstinye Üniversitesi Adalet 2. Sınıf öğrencisi olan Baltacı evli, yabancı dili İngilizce ve Arapçadır.

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