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Son dakika: İzmir'de DEAŞ'ın gençlik yapılanmasına MİT destekli operasyon

Son dakika haberleri... İzmir merkezli 6 ilde, terör örgütü DEAŞ'ın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 12:42 Güncelleme 20 Şubat 2024, 12:42
Son dakika: İzmir’de DEAŞ’ın gençlik yapılanmasına MİT destekli operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın gençlik yapılanması içerisinde olduğu suçlamasıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Başkanlığı desteğiyle İzmir merkezli Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'de belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 110 fişek, 6 cep telefonu, 6 SIM kart, bilgisayar ile 5 yasak yayın kapsamında bulunan kitaba el konuldu.

Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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