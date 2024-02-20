Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda seferlerde aksaklık! Yenikapı-Hacıosman metrosunda merdiven ve asansör sisteminde arıza

CHP'li İBB'nin iştiraklerinden Metro İstanbul 'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda genel elektrik dağıtım kurumu şebekesinde meydana gelen dalgalanma sonucu oluşan arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Bir süre yapılamayan seferler daha sonra normale döndü.

Yenikapı - Hacıosman Metrosu

YÜRÜYEN MERDİVEN VE ASANSÖR SİSTEMİNDE ARIZA

Metro İstanbul'dan yapılan bir diğer duyuruda, yaşanan enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve 4. Levent istasyonları arasında yürüyen merdiven ve asansör sisteminde de arıza meydana geldiği, teknik ekiplerin ekipmanlara müdahale ettiği bildirildi.









