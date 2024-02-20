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Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlerde aksaklık! Yenikapı-Hacıosman metrosunda merdiven ve asansör sisteminde arıza

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlerde aksaklık yaşandı. CHP'li İBB'nin iştiraklerinden Metro İstanbul, seferlerdeki aksamanın enerji dalgalanması nedeniyle meydana gelen arıza nedeniyle olduğunu duyurdu. Öte yandan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve 4. Levent istasyonları arasında yürüyen merdiven ve asansör sisteminde arıza meydana geldi.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 10:05 Güncelleme 20 Şubat 2024, 10:07
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda seferlerde aksaklık! Yenikapı-Hacıosman metrosunda merdiven ve asansör sisteminde arıza

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda enerji dalgalanması nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Taksim-Kabataş FünikülerTaksim-Kabataş Füniküler

CHP'li İBB'nin iştiraklerinden Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda genel elektrik dağıtım kurumu şebekesinde meydana gelen dalgalanma sonucu oluşan arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Bir süre yapılamayan seferler daha sonra normale döndü.

Yenikapı - Hacıosman MetrosuYenikapı - Hacıosman Metrosu

YÜRÜYEN MERDİVEN VE ASANSÖR SİSTEMİNDE ARIZA
Metro İstanbul'dan yapılan bir diğer duyuruda, yaşanan enerji dalgalanması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve 4. Levent istasyonları arasında yürüyen merdiven ve asansör sisteminde de arıza meydana geldiği, teknik ekiplerin ekipmanlara müdahale ettiği bildirildi.

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