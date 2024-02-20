Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulmuştu! Tandıra gömülen minik Eymen davasında flaş gelişme! Katilin telefonundan mide bulandıran görüntüler çıktı

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle onadı. Elçetin ve Durak'a verilen ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezası, istinafta onanmasının ardından bu kez Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan deliller ile gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığını, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiğini belirtti. Daire, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığına, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığına vurgu yaptı. Raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğunun altını çizen 1'inci Ceza Dairesi, temyiz sebeplerinin incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi. Temyiz istemlerinin reddine hükmeden Ceza Dairesi, sanıklara verilen ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezasını onadı.

BİR DAVA DAHA AÇILDI

Ayrıca Mine Durak ve Serkan Elçetin'in, cinsel istismarda bulundukları anların görüntülerini kayda alarak 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan asliye ceza mahkemesinde ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis istemiyle bir dava açıldı. İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 2'nci duruşması, bugün görüldü. Serkan Elçetin, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mine Durak ise SEGBİS'teki sorun nedeniyle katılamadı.