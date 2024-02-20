Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.



Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.