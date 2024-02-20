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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Hamza Dağ'dan Tire ve Ödemiş'e İZBAN vaadi!

İzmir Tire'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ, “Göreceksiniz biz İZBAN'ı Tire'ye de Ödemiş'e de getireceğiz" vaadinde bulundu. Dağ, daha sonra 9 yıl önce Ege Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun anısına lokma dağıttı.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 16:40 Güncelleme 20 Şubat 2024, 16:40
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Hamza Dağ’dan Tire ve Ödemiş’e İZBAN vaadi!

Hamza Dağ burada yaptığı konuşmada, geçmiş belediyelerin yaptığı iyi projeleri devam ettireceklerini söyledi.

Dağ, "Bu dönemde özellikle akamete uğradığı için söylüyorum, biz kesinlikle iyi olan her şeyin devamını sağlayacağız. Mevcut büyükşehir belediyesi veya önceki belediye başkanlarının, iyi yaptıkları, güzel yaptıkları her işin devamını sürdüreceğiz. Bunlardan birisi de 'Süt Kuzusu Projesi'dir. İki türlü bu proje faydalı bir projedir. Biz kimseden ayrım, gayrım yapmayacağız. Bu konuda da çalışmak isteyen, üretmek isteyen herkesi destekleyeceğiz. Bu projenin de akamete uğradığının farkındayım ama biz bu projeyi sahiplenip, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden canlandıracağız" dedi.

'TİRE'YE OTOGAR YAPACAĞIZ'
1 Nisan sabahı İzmir'in yönetiminde halkın olacağını dile getiren Hamza Dağ, Tirelilerin en büyük talebi olan Belevi Yolu'nun ilk etabının yüzde 90 tamamlandığına dikkati çekip, kalan kısım ve diğer iki etabın ilerleyen süreçte hızla tamamlayacaklarını ifade etti.

Tire'ye otogar yapacaklarını da açıklayan Dağ, yaşlı bakım evi, çocuk hastanesi ve diş hastanesi projelerini de Tireli hemşehrileriyle paylaştı.

Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olan Tire Salı Pazarı alanını ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden Dağ, onların taleplerini dinleyip, yapılması gerekenleri not aldı.

'İZBAN'I TİRE VE ÖDEMİŞ'E GETİRECEĞİZ'
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Göreceksiniz biz İZBAN'ı (İzmir Banliyo Sistemi) Tire'ye de Ödemiş'e de getireceğiz" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire Belediye Başkan adayı Arif Demirkan ile seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası konuşan Hamza Dağ, "Göreceksiniz biz İZBAN'ı Tire'ye de Ödemiş'e de getireceğiz. Bizimle gelecek inşallah. Tren setlerimizi artırmamız lazım. Göreve geldikten sonra bunu artıracağız. 30 tren seti alacağız. İZBAN'ın Tire'ye gelmesi, Ödemiş'e gelmesi benim için büyük bir mutluluk olacak. Bunu da çok uzun sürmeden, tren setlerini artırmak suretiyle hayata geçireceğiz" dedi.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU ANISINA LOKMA
Hamza Dağ, daha sonra 9 yıl önce Ege Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun anısına lokma dağıttı.

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