AK Parti’den Hüsnü Şenlendirici sürprizi! İzmir Bergama’da ilk sıradan aday gösterildi...

Yerel seçimlere 39 gün kaldı. Milyonlarca seçmen, 31 Mart'ta kurulacak sandıklarda kararını verecek.
Yerel seçimlere 39 gün kaldı. Milyonlarca seçmen, 31 Mart'ta kurulacak sandıklarda kararını verecek.
Bu kapsamda AK Parti'nin merakla beklenen meclis üyeliği aday listeleri de YSK'ya son teslim gününde netleşti.
AK PARTİ'DEN ŞENLENDİRİCİ SÜPRİZ
İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE OLACAK
2019 yerel seçimlerinde Bergama'da iktidar olan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 2024 sandığında meclis üyesi seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şenlendirici seçilmesi durumunda aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.