AK Parti’den Hüsnü Şenlendirici sürprizi! İzmir Bergama’da ilk sıradan aday gösterildi...





BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE OLACAK

2019 yerel seçimlerinde Bergama'da iktidar olan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 2024 sandığında meclis üyesi seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şenlendirici seçilmesi durumunda aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.

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