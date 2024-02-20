CHP’de Sarıyer krizi! Şükrü Genç bağımsız aday oluyor... Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu mu aşamadı?

ŞÜKRÜ GENÇ BAĞIMSIZ ADAY OLUYOR Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kendisine yakın isimleri aday olarak belirlemesinin ardından üstü çizilen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bağımsız aday olacağını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL EKREM İMAMOĞLU'NU AŞAMADI

Dün Özgür Özel ile telefonda görüştüğünü ifade eden Genç, "Yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık" demişti. Görüşmenin ardından bugün açıklama yapan Genç Özel'in İmamoğlu'nu aşamadığını ima etti.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel

Genç şunları söyledi:

"Genel başkanımla bir görüşme daha yaptık. Sayın genel başkanım dedi ki başkanım biz sizi çok seviyoruz, sizinke hep varız partide size önemli görevler verelim. Ekrem başkan da sizi çok seviyor ama biz bunu aşamadık dediler. Aşılamayan nedir çok merak ediyorum."

ŞÜKRÜ GENÇ DESTEKÇİLERİ İMAMOĞLU'NU YUHALAMIŞTI

CHP'nin 13 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Buluşması" 'Büyük İstanbul Krizi'ne dönmüştü. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer alırken kendisi katılmadı.

Özgür Özel İstanbul aday tanıtım törenine katılmadı

Söz konusu programda Ekrem İmamoğlu protesto edilip yuhalandı, Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP'li pankart açıp İmamoğlu'na tepki gösterdi.