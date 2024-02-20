Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş: Su alan yerleri onardık, uyuyacağız...

Marmara Denizi'nde batan gemide makine stajyeri olarak çalışan Ahmet Atav'ın (22) kız arkadaşına gönderdiği son videoya ulaştı.
Marmara Denizi'nde batan gemide makine stajyeri olarak çalışan Ahmet Atav'ın (22) kız arkadaşına gönderdiği son videoya ulaştı.
Atav'ın su alan gemi içinden çektiği videoda saçlarının ıslak olduğu ve yüzünden sular damladığı dikkat çekerken, kıyafetinde de yağ lekeleri olduğu görüldü.
"SU ALAN YERLERİ ONARDIK"
Videoda, genç stajyerin kız arkadaşına, "Geminin su alan yerlerini onardık. Şimdi uyuyoruz" dediği yer alıyor.
"BORÇLARIM VAR ONLARI KAPATMAM LAZIM"
Ahmet Atav'ın, olaydan 2 gün önce gemiden ayrılan yağcı ve elektrikçi arkadaşı Doğuşcan Yaylak'a (33), "Bu sefere de beraber çıkalım. Sonra ayrılırsın. Borçlarım var. Onları kapatmam lazım" dediği öğrenildi.
"1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI"
Sabah'ta yer alan habere göre; Ahmet Atav ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Doğuşcan Yaylak, "Gemide kalmamı istedi. Ancak ben geminin durumunu bildiğim için ayrıldım.Ahmet ise borçlarını kapatmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Kız arkadaşına da geminin su alan yerlerini onardıklarını ve uyuyacaklarını söylediği videoyu göndermiş. İleride çarkçıbaşı olduğunda, beni de yanına aldıracağını söylüyordu. Kısmet olmadı. Baş mühendis-makinist Murat Çalışkan da nişanlıydı, 1 ay sonra düğünü vardı" diye konuştu.