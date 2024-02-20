Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş: Su alan yerleri onardık, uyuyacağız...

Doğuşcan Yaylak

"1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI"

Sabah'ta yer alan habere göre; Ahmet Atav ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Doğuşcan Yaylak, "Gemide kalmamı istedi. Ancak ben geminin durumunu bildiğim için ayrıldım.Ahmet ise borçlarını kapatmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Kız arkadaşına da geminin su alan yerlerini onardıklarını ve uyuyacaklarını söylediği videoyu göndermiş. İleride çarkçıbaşı olduğunda, beni de yanına aldıracağını söylüyordu. Kısmet olmadı. Baş mühendis-makinist Murat Çalışkan da nişanlıydı, 1 ay sonra düğünü vardı" diye konuştu.