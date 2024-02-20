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Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş: Su alan yerleri onardık, uyuyacağız...

Marmara Denizi'ndeki fırtınada batan Batuhan A. kargo gemisinin mürettebatından Ahmet Atav'ın olay gecesi kız arkadaşına, üstü başı yağ lekesi içinde ve saçları ıslanmış hâlde çektiği bir video mesajı yolladığı ortaya çıktı. Videoda Atav geminin batacağından habersiz, 'Su alan yerleri onardık. Şimdi uyuyoruz' diyor. Makine stajyeri genç, eski iş arkadaşına da borçları yüzünden çalışmak zorunda olduğunu söylemiş...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 07:02 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:15
Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş: Su alan yerleri onardık, uyuyacağız...

Marmara Denizi'nde batan gemide makine stajyeri olarak çalışan Ahmet Atav'ın (22) kız arkadaşına gönderdiği son videoya ulaştı.

Gemiden 2 gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak ve Ahmet AtavGemiden 2 gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak ve Ahmet Atav

Atav'ın su alan gemi içinden çektiği videoda saçlarının ıslak olduğu ve yüzünden sular damladığı dikkat çekerken, kıyafetinde de yağ lekeleri olduğu görüldü.

Batuhan A gemisiBatuhan A gemisi

"SU ALAN YERLERİ ONARDIK"
Videoda, genç stajyerin kız arkadaşına, "Geminin su alan yerlerini onardık. Şimdi uyuyoruz" dediği yer alıyor.

Batan geminin deniz altında çekilmiş bir fotoğrafı.Batan geminin deniz altında çekilmiş bir fotoğrafı.

"BORÇLARIM VAR ONLARI KAPATMAM LAZIM"

Makine stajyeri Ahmet Atav (22)Makine stajyeri Ahmet Atav (22)


Ahmet Atav'ın, olaydan 2 gün önce gemiden ayrılan yağcı ve elektrikçi arkadaşı Doğuşcan Yaylak'a (33), "Bu sefere de beraber çıkalım. Sonra ayrılırsın. Borçlarım var. Onları kapatmam lazım" dediği öğrenildi.

Doğuşcan YaylakDoğuşcan Yaylak

"1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI"
Sabah'ta yer alan habere göre; Ahmet Atav ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Doğuşcan Yaylak, "Gemide kalmamı istedi. Ancak ben geminin durumunu bildiğim için ayrıldım.Ahmet ise borçlarını kapatmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Kız arkadaşına da geminin su alan yerlerini onardıklarını ve uyuyacaklarını söylediği videoyu göndermiş. İleride çarkçıbaşı olduğunda, beni de yanına aldıracağını söylüyordu. Kısmet olmadı. Baş mühendis-makinist Murat Çalışkan da nişanlıydı, 1 ay sonra düğünü vardı" diye konuştu.

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