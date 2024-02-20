İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 81 ilde Çember-12 Operasyonu! 3 bin 237 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "81 ilde son 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "Çember-12" Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandığını kaydetti.



"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 200 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 26 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 şahıs 'Çember-12' Operasyonlarıyla yakalandı.