SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sosyal medya çukuru TikTok'a soruşturma! Çocukların korunması için Avrupa Birliği düğmeye bastı

Avruap Birliği Komisyonu, TikTok'a soruşturma başlattı. AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, TikTok'un "çocukların korunması, şeffaf reklamcılık, araştırmacılar için veri erişimi ve platformun bağımlılık yaratan tasarımı ile zararlı içeriğin risklerine" ilişkin konularda DSA'nın kurallarını ihlal edip etmediği değerlendirilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 18:17 Güncelleme 19 Şubat 2024, 18:17
Sosyal medya çukuru TikTok’a soruşturma! Çocukların korunması için Avrupa Birliği düğmeye bastı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) kurallarını ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla sosyal medya platformu TikTok hakkında resmi soruşturma başlattı.



AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, TikTok'un "çocukların korunması, şeffaf reklamcılık, araştırmacılar için veri erişimi ve platformun bağımlılık yaratan tasarımı ile zararlı içeriğin risklerine" ilişkin konularda DSA'nın kurallarını ihlal edip etmediği değerlendirilecek.



Resmi soruşturma, TikTok'un Eylül 2023'te Komisyon'a ilettiği rapor ve bilgi taleplerine gelen cevapların ardından yürütülen ön soruşturmanın ardından başlatıldı.



Açıklamada, TikTok'un reşit olmayan kişilerin uygunsuz içeriğe erişimini engellemek için kullandığı yaş doğrulama sistemi başta olmak üzere, uygulanan diğer önemlerin "yeterli, uygun ve etkili olmama" şüphesi bulunduğuna işaret edildi.



Soruşturmada, platformun "reşit olmayanlar için yüksek düzeyde gizlilik, güvenliği sağlamak için yeterli ve orantılı önlemler alıp almadığı da mercek altına alınacak.



Ayrıca platformun algoritmalar dahil olmak üzere bağımlılık yapıcı tasarımının olumsuz etkilerinin çocuk haklarının korunması, kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı ve radikalleşme üzerindeki etkisi incelenecek.



Bunlar dışında sosyal medya platformunda yer alan reklamların DSA'ya uygunluğu ve platformun kamuya açık verilerine araştırmacılara erişim sağlanmasındaki "şüpheli eksiklikler" de soruşturmanın diğer noktalarını oluşturacak.



AB'nin Ağustos 2023'te yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.



AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
CHP’nin Esenyurt’ta DEM tuttuğu Ahmet Özer’i deşifre ettik: ’kürdistan’ hayali kurdu, yerel özerklik talep edip anayasada değişiklik istedi
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu’ndan akla ziyan açıklama! Murat Kurum’un kentsel dönüşüm vaadine karşı çıktı: 650 bin konut yapılmamalı
CHP’de Hatay krizi tırmandı: Özgür Özel çıkmazda! Lütfü Savaş adaylıkta çekilmek istemiyor... Bağımsız aday mı olacak?
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun hakkında gözaltı kararı
Trakya’da yeni doğalgaz keşfi! Piyasa değeri 3 milyar lira! Tam 300 milyon metreküp
Soykırımcı İsrail hesap veriyor! Lahey’de gündem Filistin’in ilhakı: Soykırım konuşuldu sıra ’apartheid’da
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma 40 saate iniyor
CHP - İYİ Parti ateş hattı! İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e olay sözler... Siyasi muğlak, muhatap almıyorum
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında son durum | Konteynerde olduğu düşünülen 5 işçi neden kaçmadı? Tutuklanan sorumluların ifadeleri ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekrem’e mesajlar... Özgür sana güle güle
Spor yazarları Ankaragücü Galatasaray maçını yorumladı! Sözde delikanlıyım mesajı verdi
Batan gemide mürettebat 6 saat boyunca neden yardım istemedi? O görüntü savcılığı harekete geçirdi! Telefon kayıtları incelenecek
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
SON DAKİKA