SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB duyurdu: ABD'den F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor! Uçaklar ne zaman gelecek?

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Kongresi'nde onay süreci tamamlanan Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedariki ve modernizasyonuna ilişkin takvimin bu yılın haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini aktardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 12:12 Güncelleme 15 Şubat 2024, 12:16
MSB duyurdu: ABD’den F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor! Uçaklar ne zaman gelecek?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F16 tedarik ve modernizasyon süreci, kullanımı ile F-35 programına yönelik, "40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper Modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmî kongre bildirimi ABD yönetimince 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, taleplerimize ilişkin; kongre onay süreci 11 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır" dedi.

Kaynaklar, şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının Türkiye'ye iletilmesinin beklendiğini belirterek, "Teklif ve Kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM KONUSU GÖRÜŞÜLÜYOR

Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerin de sürdüğü aktarıldı.

"F-16'LARIN KULLANIMI HERHANGİ BİR ŞARTA BAĞLI DEĞİL"

F-16 kullanımına yönelik çıkan iddialara ilişkin de şu açıklama yapıldı:

"Temin ve modernize edilecek F-16'ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurguladığımız gibi herhangi bir şart söz konusu değildir. F-35 konusunda ise her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur şeklinde cevap vermiştir."

TUZLA PİYADE OKULU'NDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin şu cevabı verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıldönümünde vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma" kararı verilmiştir. Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. TSK, müesses disiplini muhafaza etmek maksadıyla, olayları hukuk çerçevesinde, tarafsız ve tavizsiz bir şekilde değerlendirerek; temel değerlerini sarsacak, askerî disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha göstermemektedir. Bundan en ufak bir şüphe duyulmamalıdır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar GülerMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler

"TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK HAREKET EDİLMELİ"

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ziyaretine ilişkin de şu açıklama yapıldı:

"06-07 Şubat 2024 tarihlerinde çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde; ilişkilerin derinleştirilmesi ve üst düzey ziyaretlerin sıklaştırılması, hudut güvenliğinin sağlanması ve istihbarat paylaşımı ile son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri işbirliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak/menfaatleri konularına yönelik Merkezi Irak Yönetimi, IKBY ve Irak Türkmen Cephesi makamları ile çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır.

Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz Irak topraklarının teröristlerce ülkemize yönelik saldırılarda üs olarak kullanılmaması ve kullandırılmaması; ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Yılın Kareleri oylamasına katıldı! Katil Netanyahu’nun protesto edildiği fotoğrafı seçti | İşte Erdoğan’ın seçtiği kareler
Suikasttan kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay: Bu planlı bir terör saldırısıdır
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde alarm! Kargo gemisi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı! Bakan son durumu aktardı
Son dakika: CHP’nin DEM’li ortakları Öcalan’a özgürlük yürüyüşünde! Daha önce polis ısıran Salihe Aydeniz şimdi de parmak salladı
Rövanşa ’Prag’mayalım! Okan Buruk Galatasaray Sparta Prag maçı öncesi 11’ini belirledi
EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek
İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a sert sözler! Cengiz Topel Yıldırım yerden yere vurdu: İyice azıttı! Şantaj, zorbalık...
Yozgat ve Çorum’da otobüs kazaları | Birisi alev topuna döndü diğeri yan devrildi! Ölü ve yaralılar var
HAVA DURUMU | İstanbul dahil bu 8 ilde yaşayanlar dikkat! İşiniz yoksa dışarı çıkmayın
Çağlayan Adliyesi’ndeki alçak saldırının talimatını Sabancı suikastının firarisi DHKP/C’li terörist Fehriye Erdal verdi!
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması dünya basınında: İki ülke arasında kilometre taşı! Akdeniz’de iş birliği Yunan’ı korkuttu
Evlilik kredisi başvuruları başladı! 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç?
Murat Kurum’dan İliç açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler | Halk TV’nin maskesi düştü
CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak
SON DAKİKA