Anketlerde son durum ne? Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum canlı yayında açıkladı! İSPARK müjdesi, başıboş köpek sorunu, Mahmutbey Kavşağı...





İSTANBUL'UN EN BÜYÜK PROBLEMİ NE?

Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Kurum, katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulundu.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları; "BİZ BU SEÇİMİ ALACAĞIZ"

DEM Parti'nin aday evraklarını son dakika vermesine yönelik konuşan Kurum, "Gelinen süreçte; yetiştirdi, yetiştiremedi; önce verdi, veremedi söylemleri; acaba seçime girsek mi, girmesek mi gibi bir irade görüyoruz karşımızda. Yüksek Seçim Kurulu da başvurularını onayladı. Tabii, nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. ▶️ "Kandil'in talimatlarıyla hareket ediyorlar" Bu manada işte kent uzlaşısı içerisinde olup da farklı farklı ittifaklar içerisinde yine süreci yürütmeye çalıştıklarını da tüm milletimiz görüyor, İstanbullular da görüyor. Ama onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Topu da gelse biz bu seçimi alacağız. Altını çizerek söylüyorum. 31 Mart gecesi İstanbul'un Fetret Devri'ni hep beraber bitireceğiz." DEM Parti İBB adayları İstanbulda seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55te geldi DEM Parti İBB adayları İstanbul'da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55'te geldi "KANDİL'İN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYORLAR"

CHP ve DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' noktasında da açıklama yapan Kurum, "Nereden talimat aldıklarını; milletimiz de çok iyi biliyor, biz de biliyoruz. Burada Kandil'in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor; ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Kent Uzlaşısı'nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, 'Şehir Uzlaşısı' adı altında yaptılar biliyorsunuz. Bildiğim tek şey İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbul'un beklentileri. Deprem riski şu anda, onların yapacağı uzlaşıdan daha kıymetli. Oradaki beklenti, kirli oyunlar, kapı arkasında yapılan pazarlıklar; gün be gün ortada. Bunu biliyoruz, saklamalarına gerek yok. Adına başka bir isim koymalarına da gerek yok. Aleni olarak gidip deyin; 'Biz burada ittifak yapıyoruz' deyin. Bunu da diyemiyorsunuz, neden? Niye çekindiğiniz bir ittifakı yapıyorsunuz madem? Dolayısıyla bunlar aynı söylemlerle, Kandil'den bir talimat alıyorlar. O talimat çerçevesinde oradaki ittifak tarif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlar da ona uyuyor."

"1.5-2 PUAN ÖNE GEÇTİK"

Biz, her yerde öyle bir motivasyon, öyle bir sevinç görüyoruz ki, İstanbullu kardeşlerimizi artık bu 5 senelik yoruldukları iktidardan kurtulmaya 40 gün kaldı. Ve o 40 günü iple çekiyorlar. O 40 gün sonra İstanbul özgürlüğüne kavuşacak. Yapılan anketlerde ise 1.5-2 puan öne geçtik. MUHALEFETİN 'ÇED RAPORU' YALANI

Bu madene 2022 yılında 16 milyon liralık rekor bir ceza verdik. İşletmeyi 3 ay faaliyetten men ettik. "1 YIL GEÇMEDEN 46 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK"

Biz milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Ben Manavgat yangınında bütün köylere gittim. Asrın Felaketi'nde 11 ile gittim. Bir çok hikayeyle karşılaşıyorsunuz ve paydaşı oluyorsunuz. 11 ilde afet olacak, 14 milyon vatandaş etkilenecek, siz 3 ayda 180 bin konutun inşaatına başlatacaksınız. 1 yıl geçmeden 46 bin konut teslim edilecek. Bu inanmakla oluyor, çalışmakla oluyor "TEK MOTİVASYONUMUZ İSTANBUL OLUR"

Milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Biz bu millet için çalışmayacağız da ne yapacağız? Allah nasip ederse, 1 Nisan sabahı görevi devraldığımızda bütün İstanbullular için gece-gündüz çalışmaktan başka işimiz olamaz. Tek motivasyonumuz İstanbul olur. İstanbul'un bu sorunları çözülecekse eğer bu sorumluluğu birilerinin alması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 94'ten beri her türlü görevi yaptı. Ve bu ülke için hala sağlığından feragat ederek, ailesinden feragat ederek görevini yapıyor.

"VAATLERİN YAPILACAĞINI MİLLETİMİZ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Her afette milletimize söz verdik, o sözlerimizi de tuttuk. 81 ilde, birçok ilçede emeğim var. İzmir'de deprem olduktan sonra inşa faaliyetlerini yaparken, CHP'li bir ablamız 'Ben CHP'liyim, sizin farkınız bu. Siz söylediğinizi yapıyorsunuz ama bizimkiler yapmaz' diyor. Bu bir bakış meselesi. Bu vaatlerin yapılacağını milletimiz çok iyi biliyor. İMAMOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE NEDEN KARŞI?

Ekrem Bey çıkıp deprem dönüşümüne ilişkin "650 bin konut yapılmamalı" diye bir söylemde bulunuyor. Biz diyecek bir şey bulamıyoruz. Dertleri İstanbul'un can güvenliği değil.



"BU ANLAYIŞ 650 BİN KONUT YAPMAYI HAYAL BİLE EDEMEZ"

Böyle bir konuya mevcut başkan çıkıp, 'yapılmamalı' diyor. İnsanlar enkazın altında mı kalsın başkan? Kusura bakma, senin ne düşündüğün, İstanbullunun ve bizim umurumuzda değil! Bunların mantığıyla şehir 100 yılda dönüşmez.