Türk dizileri 170’ten fazla ülkede 750 milyon kişiye ulaşıyor! İngiliz medyası yazdı: ABD ve İngiltere’den sonra üçüncü sırada

ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan bir kare

Mumcu, bunun yanında dizi içeriği alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'de bu konuda bir fuar yapılması gerektiği düşüncesiyle çalışmalara başladıkları bilgisini paylaşarak, "İnşallah 2025 yılında İstanbul'da bir Dizi ve TV içerik Fuarı düzenleyeceğiz. Bu organizasyonun alanındaki en önemli etkinliklerden birisi olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30 ARTIŞLA 40 MİLYON İZLEYİCİYİ AŞACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"

Sinema salonlarının salgın sürecinde uzun süre kapılarını kapatmak zorunda kaldığını ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de izleyici sayısında büyük düşüş yaşandığını anımsatan Mumcu, "Bu süreçte salonlarımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla sinema salonlarına 32 milyon TL destek sağladık. Bunun yanında yüzde 10 oranındaki 'Eğlence Vergisini' Hazine ve Maliye Bakanlığımız işbirliğinde yüzde 0'a indirdik ve bu sayede 2023 yılında sektöre 278 milyon TL destek sağlamış olduk." dedi.

Mumcu, bunun yanında sinema izleyici sayısının artırılması amacıyla bir mevzuat değişikliğine gittiklerine ve iki yeni indirimli bilet türü ihdas ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sayede özel kurumların indirimli bilet almasının önünü açtık. Bu düzenlemenin 2024 yılı izleyici sayısına önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Sinema sektörümüz bu yıla çok iyi başladı. İzleyici sayısı, Şubat 2024 tarihi itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış gösterdi. 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 30 artışla 40 milyon izleyiciyi aşacağımızı öngörüyoruz. İnşallah sektörümüzle birlikte güzel bir yıl geçireceğiz."

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇOK SAYIDA YAPIMI TÜRKİYE'DE AĞIRLAYACAĞIZ"

Bakan Yardımcısı Mumcu, Berlinale kapsamında yabancı film yapımlarının Türkiye'de çekilmesi ile ilgili çalışmalara da değinerek, Türkiye'nin zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle baştan başa doğal plato özelliğine sahip olduğunu vurguladı.