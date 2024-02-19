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Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran provokatör Ege Akersoy hakkında mütalaa! 4 yıla kadar hapis istemi

Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'i "sen Arap sevicisin" diyerek yumruklayan Ege Akersoy isimli provokatör hakkında mütalaa verildi. Akersoy'un "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 11:51 Güncelleme 19 Şubat 2024, 12:38
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran provokatör Ege Akersoy hakkında mütalaa! 4 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönen kişiye yumruklu saldırıda bulunan sanık Ege Akersoy'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki İsmail Aydemir ve tarafların avukatları katıldı.

Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran provokatör Ege AkersoyKelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran provokatör Ege Akersoy

Aydemir, dava konusu mitingden dönerken aniden karşılaştığı sanığın kendisine "Sen Arap sevici misin? Arap kültürünü mü savunuyorsun?" diyerek kızdığını ve bir anda yumruk attığını anlattı. Yere düşmesi üzerine çevredekilerin yardım ettiğini belirten Aydemir, sanıkla aralarında başka bir konuşma geçmediğini ifade ederek, şikayetçi oldu.

Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran provokatör Ege AkersoyKelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran provokatör Ege Akersoy

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık avukatı Ali Öztürk, müşteki Aydemir'e olay anından önce yanında biri olup olmadığını ve sanığın kendisine söylediği "Arap sevici misin" sözlerini başkalarının da duyup duymadığını sordu.

Aydemir ise "Mitinge yalnız gittim, yalnız dönüyordum. Söz konusu sözleri bana söyledi ama etrafımdan geçenler de duydu. Hatta onlara da bu şekilde sözler söyledi." yanıtını verdi.

Duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlaması için ertelendi.

Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran provokatör Ege AkersoyKelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran provokatör Ege Akersoy

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 1 Ocak'ta kavga olduğu anonsu üzerine Refik Saydam Caddesi'ne giden ekiplerin incelemesinde, sanık Ege Akersoy'un müşteki İsmail Aydemir'e yumruk attığının tespit edildiği aktarılıyor.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, müştekinin yaralanmasının "mevcut tıbbi belgedeki arızasının kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu" kaydediliyor.

Sanığın kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan, üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müştekiye yönelik "Sen tam bir Arap sevicisin. Arap kültürünü savunuyor." söylemleriyle halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği kaydedilen iddianamede, sanığın eyleminin kamuoyu tarafından yakından takip edilip tepki gösterilen Filistin'de yaşanan olaylarla şehit haberleri gibi halk arasında infial uyandıran olaylarla ilgili yapılan bir miting sonrasında gerçekleştiği vurgulanıyor.



İddianamede, sanığın bu eyleminin soyut tehlike suçu olmaktan çıkıp somut tehlike suçu haline geldiği, sanığı tanımayan ve sadece miting sonrası elinde bayrak taşıması nedeniyle saldırıya maruz kalan müştekiye yapılanın toplumun bir kesimine karşı nefret uyandıracak mahiyette olduğu belirtiliyor.

Olay sonrası görsel ve yazılı medyada gösterilen tepkiler dikkate alındığında eylemin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğunun kabulünün gerektiği ifade edilen iddianamede, sanık Ege Akersoy'un, "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran provokatör Ege AkersoyKelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran provokatör Ege Akersoy

TUTUKLU SANIK TENSİP ZAPTIYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında, sanık Akersoy'a isnat edilen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunun vasfının değişme ihtimali nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Filistin mitinginde Kelime-i Tevhid bayraklı kişiyi yumruklamıştı! Provokatör Ege Akersoya tahliye ödülü: İlk duruşma 14 ŞubattaFilistin mitinginde Kelime-i Tevhid bayraklı kişiyi yumruklamıştı! Provokatör Ege Akersoya tahliye ödülü: İlk duruşma 14 Şubatta

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