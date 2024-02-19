Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 17.7 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 17.7 km derinliğinde gerçekleşti.
MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Yazıcı, "Malatya Doğanşehir merkezli 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Boylam:37.81278 E
Derinlik:17.7 km
SON DEPREMLER
2024-02-19 12:23:2138.0933337.8127817.7MW4.3Doğanşehir (Malatya)Detay
2024-02-19 11:07:0240.4169439.331391.2ML1.3Merkez (Gümüşhane)Detay
2024-02-19 10:51:4637.7030629.1152826.7ML1.0Pamukkale (Denizli)Detay
2024-02-19 10:50:4938.1819438.1736115.4ML1.1Yeşilyurt (Malatya)Detay
2024-02-19 10:45:5640.4861129.2080613.2ML3.5Gemlik (Bursa)Detay
2024-02-19 09:53:4437.0436129.093067.0ML1.6Acıpayam (Denizli)Detay
2024-02-19 09:50:0137.8363936.233897.01ML1.7Saimbeyli (Adana)Detay
2024-02-19 09:25:4038.4105637.5077810.52ML1.7Darende (Malatya)Detay
2024-02-19 09:15:0338.5077840.307512.3ML1.8Genç (Bingöl)