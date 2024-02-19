Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu.



Yazıcı, "Malatya Doğanşehir merkezli 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.





İşte depreme dair tüm detaylar;



Büyüklük:4.3 (Mw)



Yer:Doğanşehir (Malatya)