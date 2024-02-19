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Son dakika: Malatya'da deprem! Doğanşehir 4.3 ile sallandı... Valilikten açıklama

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 17.7 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Malatya Valiliği "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 12:31 Güncelleme 19 Şubat 2024, 12:43
Son dakika: Malatya’da deprem! Doğanşehir 4.3 ile sallandı... Valilikten açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

▶️ Malatya'da korkutan deprem!



Sarsıntı yerin 17.7 km derinliğinde gerçekleşti.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Yazıcı, "Malatya Doğanşehir merkezli 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.



İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Doğanşehir (Malatya)



Tarih:2024-02-19

Saat:12:23:21 TSİ

Enlem:38.09333 N




Boylam:37.81278 E

Derinlik:17.7 km

SON DEPREMLER

2024-02-19 12:23:2138.0933337.8127817.7MW4.3Doğanşehir (Malatya)Detay

2024-02-19 11:07:0240.4169439.331391.2ML1.3Merkez (Gümüşhane)Detay

2024-02-19 10:51:4637.7030629.1152826.7ML1.0Pamukkale (Denizli)Detay

2024-02-19 10:50:4938.1819438.1736115.4ML1.1Yeşilyurt (Malatya)Detay

2024-02-19 10:45:5640.4861129.2080613.2ML3.5Gemlik (Bursa)Detay

2024-02-19 09:53:4437.0436129.093067.0ML1.6Acıpayam (Denizli)Detay

2024-02-19 09:50:0137.8363936.233897.01ML1.7Saimbeyli (Adana)Detay

2024-02-19 09:25:4038.4105637.5077810.52ML1.7Darende (Malatya)Detay

2024-02-19 09:15:0338.5077840.307512.3ML1.8Genç (Bingöl)


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