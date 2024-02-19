SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! INTERPOL tarafından aranan 23 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde eş zamanlı düzenlenen KAFES-43 operasyonuyla INTERPOL tarafından aranan 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 12:35 Güncelleme 19 Şubat 2024, 12:51
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! INTERPOL tarafından aranan 23 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

6️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-43" Operasyonlarıyla 1️⃣2️⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün
🟥 Kırmızı Bülten,
🟩 Yeşil Bülten ve
❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 2️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗

6 ilde 'Kafes-43' operasyonu!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız❗

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüklerimizce, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6️⃣ ilde;

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 1️⃣2️⃣ ülke tarafından haklarında Interpol'ün 🟥 Kırmızı Bülteni, 🟩 Yeşil Bülteni ve ❌Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 2️⃣3️⃣ şahsa yönelik "KAFES-43" Operasyonları düzenlendi ❗️

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
📌Adam öldürme,
📌Terör Suçları,
📌Dolandırıcılık,
📌Güveni Kötüye Kullanma,
📌Kara Para Aklama,
📌Suç Örgütlerine Üye olma,
📌Uyuşturucu,
📌Kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.

İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Hatay krizi tırmandı! Lütfü Savaş adaylıktan geri çekiliyor... Bağımsız aday mı olacak? Özgür Özel çıkmazda!
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya gelecek
Türk Telekom
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun hakkında re’sen soruşturma! Başsavcılık harekete geçti
Son dakika: Konteynerde olduğu düşünülen 5 işçi neden kaçmadı? Tutuklanan sorumluların ifadeleri ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekrem’e mesajlar... Özgür sana güle güle
CHP’de ’olağanüstü’ haller! ’Kurultay’ endişesine bürünen Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na 1 Nisan resti: Daha çok bekler
Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeği deşifre oldu! İncelemede sona gelindi! Polis memurunun telefonundaki hafıza bölümü tespit edildi
Son dakika: Artık DEM ne derse o! İstanbul’u kaybetme korkusu Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi DEM’e muhtaç etti! Kandil terörü Batı’ya CHP ile taşıyacak!
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı | 2 saldırı tek fail! Talimatı veren DEAŞ’lı teröristin görüntüsü ortaya çıktı!
Yabancıların Türk varlıklarına ilgilisi devam ediyor! 15 haftada 6 milyar dolar
Batuhan A gemisinin eski personeli Doğuşcan Yaylak konuştu: Her hafta patlayan bir yerine kaynak yapıyorduk
Spor yazarları Ankaragücü Galatasaray maçını yorumladı! Sözde delikanlıyım mesajı verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma 40 saate iniyor
SON DAKİKA