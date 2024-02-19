Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! INTERPOL tarafından aranan 23 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

6️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-43" Operasyonlarıyla 1️⃣2️⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün

🟥 Kırmızı Bülten,

🟩 Yeşil Bülten ve

❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 2️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız❗

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüklerimizce, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6️⃣ ilde;

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 1️⃣2️⃣ ülke tarafından haklarında Interpol'ün 🟥 Kırmızı Bülteni, 🟩 Yeşil Bülteni ve ❌Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 2️⃣3️⃣ şahsa yönelik "KAFES-43" Operasyonları düzenlendi ❗️

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

📌Adam öldürme,

📌Terör Suçları,

📌Dolandırıcılık,

📌Güveni Kötüye Kullanma,

📌Kara Para Aklama,

📌Suç Örgütlerine Üye olma,

📌Uyuşturucu,

📌Kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.

İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle