DEM ile ittifakı gizlemeye çalışan CHP yandaşı Cumhuriyet'ten skandal manşet: "Hilafetin ilk adımı İstanbul"

İyi Parti eski GİK üyesi Bülent Gürsoy



"HİLAFETİN YOLU AÇILIR"



Yerel seçimleri İslam devleti kurmak ve hilafet ile ilişkilendiren Gürsoy, "İstanbul'un alınması hilafetin önünü mü açar?" sorusuna da "2028'den itibaren açar. Yani İstanbul'u alması 2028'in önünü açar. 2028'den sonra da hilafetin yolu açılır." cevabını verdi.

CHP lideri Özel, terörün siyasi ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanları Oruç ve Bakırhan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. (13 Aralık 2023) DEM İLE İTTİFAKI GİZLEMEK İÇİN LAİKLİK YALANI



Konu yerel seçimler olmasına rağmen toplumun sinir uçları ve CHP seçmenine karşı 28 Şubat söylemleriyle haber yapan gazetenin bu başlıkları, "Fondaşlar, DEM ile ittifakı gizlemek için laiklik elden gidiyor yalanına sarıldı" değerlendirmelerine neden oldu. Kaybetme korkusu! CHPli Fikri Sağlardan akıllara zarar yorum: AK Parti kazanırsa laiklik gider Türkiye İslam Cumhuriyetine döner! Kaybetme korkusu! CHP'li Fikri Sağlar'dan akıllara zarar yorum: AK Parti kazanırsa laiklik gider Türkiye İslam Cumhuriyeti'ne döner! CHP'Lİ SAĞLAR DA SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI Geçtiğimiz ay CHP Genel Merkezi'nin para akıttığı Sözcü TV'de konulan CHP'li Fikri Sağlar,, "AK Parti'nin kazanması demek, laik demokratik Türkiye'nin artık isminin değişmesi demek" demişit.

'YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDERSEK LAİKLİK ELDEN GİDER' İDDİASI



Sağlar, yerel seçimleri AK Parti'nin kazanması durumunda Türkiye'nin bir İslam Cumhuriyet'ine dönüşeceğini iddia etmişti. "ASIL MESELE BU"

Fikri Sağlar'ın konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Ben bu seçimlerin ne olacağından daha çok sonucunun Türkiye'nin aleyhine olacağı, belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesinde son çıkış yolu olacağı düşüncesindeyim. O yolu kesmemiz gerekiyor, asıl mesele bence bu. Yani AK Parti'nin kazanması demek, laik demokratik Türkiye'nin artık isminin değişmesi demek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN