DEM ile ittifakı gizlemeye çalışan CHP yandaşı Cumhuriyet'ten skandal manşet: "Hilafetin ilk adımı İstanbul"

31 Mart yerel seçimlerine günler kala CHP fondaşı medyaya çıkan muhalif isimler İslam düşmanlığı üzerinden seçmenler üzerinden yeni bir korku iklimi oluşturmak için algı operasyonlarına hız verdi.
31 Mart yerel seçimlerine günler kala CHP fondaşı medyaya çıkan muhalif isimler İslam düşmanlığı üzerinden seçmenler üzerinden yeni bir korku iklimi oluşturmak için algı operasyonlarına hız verdi.
RÖPORTAJ YEREL SEÇİM BAŞLIK İSLAM DEVLETİ VE HİLAFET
CHP'nin iftira ve yalan haberleriyle bilinen fondaş yayın organı Cumhuriyet, bugün İYİ Parti'nin eski GİK üyesi Bülent Gürsoy'un röportajını "'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
AKILALMAZ İFADELERLE İSLAM'A SALDIRDI
Toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen söylemleri manşetine taşıyan CHP fondaşında yer alan haberde, "İktidar İstanbul'a odaklandı. İmamoğlu kaybederse ne olur?" sorusuna cevap veren Gürsoy, "Erdoğan rahatlar. Önceki dönemde İstanbul'un kent rantından pay alan gruplar rahatlar. Erdoğan kamuoyuna "Ben İstanbul'u tekrar aldım, yükselme eğilimindeyim. 2028'de de cumhurbaşkanıyım. Herkes ayağını denk alsın" mesajını verir. İslam devleti kurma ve hilafet emellerine, hedeflerine doğru adım atar." diyerek büyük bir skandal imza attı.
"HİLAFETİN YOLU AÇILIR"
Yerel seçimleri İslam devleti kurmak ve hilafet ile ilişkilendiren Gürsoy, "İstanbul'un alınması hilafetin önünü mü açar?" sorusuna da "2028'den itibaren açar. Yani İstanbul'u alması 2028'in önünü açar. 2028'den sonra da hilafetin yolu açılır." cevabını verdi.
DEM İLE İTTİFAKI GİZLEMEK İÇİN LAİKLİK YALANI
Konu yerel seçimler olmasına rağmen toplumun sinir uçları ve CHP seçmenine karşı 28 Şubat söylemleriyle haber yapan gazetenin bu başlıkları, "Fondaşlar, DEM ile ittifakı gizlemek için laiklik elden gidiyor yalanına sarıldı" değerlendirmelerine neden oldu.
CHP'Lİ SAĞLAR DA SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI
Geçtiğimiz ay CHP Genel Merkezi'nin para akıttığı Sözcü TV'de konulan CHP'li Fikri Sağlar,, "AK Parti'nin kazanması demek, laik demokratik Türkiye'nin artık isminin değişmesi demek" demişit.
'YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDERSEK LAİKLİK ELDEN GİDER' İDDİASI
Sağlar, yerel seçimleri AK Parti'nin kazanması durumunda Türkiye'nin bir İslam Cumhuriyet'ine dönüşeceğini iddia etmişti.
"ASIL MESELE BU"
Fikri Sağlar'ın konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
Ben bu seçimlerin ne olacağından daha çok sonucunun Türkiye'nin aleyhine olacağı, belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesinde son çıkış yolu olacağı düşüncesindeyim. O yolu kesmemiz gerekiyor, asıl mesele bence bu. Yani AK Parti'nin kazanması demek, laik demokratik Türkiye'nin artık isminin değişmesi demek.