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Son dakika: İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli'de deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son saatlerde İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli'de deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre Bursa Gemlik'te 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu kapsamda 19 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi merak ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 10:50 Güncelleme 19 Şubat 2024, 11:15
Son dakika: İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli’de deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi... İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli'de deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aynı zamanda 19 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi de araştırılıyor. Bu doğrultuda AFAD'dan son dakika açıklaması geldi.

🔴BURSA'DA DEPREM

Son dakika haberine göre, saat 10.45'te Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

▶️ Bursa Gemlik'te Korkutan Deprem! İstanbul'u da salladı!

📌 ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Gemlik merkezli deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.


🔵 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-02-19 09:53:4437.0436129.093067.0ML1.6Acıpayam (Denizli)Detay

2024-02-19 09:50:0137.8363936.233897.01ML1.7Saimbeyli (Adana)Detay

2024-02-19 09:25:4038.4105637.5077810.52ML1.7Darende (Malatya)Detay

2024-02-19 09:15:0338.5077840.307512.3ML1.8Genç (Bingöl)Detay

2024-02-19 09:08:5238.1419438.477.07ML1.5Sincik (Adıyaman)Detay

2024-02-19 09:08:1637.9719429.1041710.51ML1.2Pamukkale (Denizli)Detay

2024-02-19 09:00:2240.2047231.775838.7ML2.0Beypazarı (Ankara)Detay

2024-02-19 08:46:5037.8563933.812227.02ML1.9Emirgazi (Konya)Detay

2024-02-19 08:30:1640.8577831.676117.01ML1.2Merkez (Bolu)Detay

2024-02-19 08:27:1136.7936129.147226.81ML1.7Fethiye (Muğla)

GÜNCEL SON DEPREMLER 19 Şubat 2024: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleriGÜNCEL SON DEPREMLER 19 Şubat 2024: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
GÜNCEL SON DEPREMLER 19 Şubat 2024: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

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