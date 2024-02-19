Son dakika: İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli’de deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

🔵 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-02-19 09:53:4437.0436129.093067.0ML1.6Acıpayam (Denizli)Detay
2024-02-19 09:50:0137.8363936.233897.01ML1.7Saimbeyli (Adana)Detay
2024-02-19 09:25:4038.4105637.5077810.52ML1.7Darende (Malatya)Detay
2024-02-19 09:15:0338.5077840.307512.3ML1.8Genç (Bingöl)Detay
2024-02-19 09:08:5238.1419438.477.07ML1.5Sincik (Adıyaman)Detay
2024-02-19 09:08:1637.9719429.1041710.51ML1.2Pamukkale (Denizli)Detay
2024-02-19 09:00:2240.2047231.775838.7ML2.0Beypazarı (Ankara)Detay
2024-02-19 08:46:5037.8563933.812227.02ML1.9Emirgazi (Konya)Detay
2024-02-19 08:30:1640.8577831.676117.01ML1.2Merkez (Bolu)Detay
2024-02-19 08:27:1136.7936129.147226.81ML1.7Fethiye (Muğla)