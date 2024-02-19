Son dakika: İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli’de deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi... İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli'de deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aynı zamanda 19 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi de araştırılıyor. Bu doğrultuda AFAD'dan son dakika açıklaması geldi.