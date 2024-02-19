MSB duyurdu: Yerli uçak gemisinin tasarım faaliyetlerine başlandı! İşte özellikleri...

Türkiye , savunma sanayii alanındaki atılımlarına bir yenisini daha eklemek için adım attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık, 'Uçak gemilerimizin sayısını 2'ye çıkaracağız' diyerek verdiği müjdeyle ilgili çalışmalar başladı.

Bu kapsamda; Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından başlanan ve konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe kat edilen, Milli Uçak gemisi tasarımının yerinde incelenmesi maksadıyla, 15 Şubat 2024 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun beraberinde;



Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü ziyaret edildi. Ziyaret esnasında Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü'nün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerimizin en son TCG İstanbul Fırkateyni'nin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı, harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesi ile hayata geçirilen Milli Uçak gemisi tasarım faaliyetleri yerinde incelendi" ifadesi kullanıldı. ABD'nin 332, İngiltere'nin 284 metrelik gemilerine rakip olacak yerli gemimizin boyunun 285 metre olacağı vurgulandı.



İŞTE ÖZELLİKLERİ!

MSB'nin paylaştığı fotoğrafta yer alan detay ise dikkat çekti.



Tasarım faaliyetlere başlanan uçak gemisinin özellikleri şu şekilde:

Tam boy: 285 M

Genişlik: 68 M

Su Çekimi: 10.1 M

Deplasman: 60000

Ton Hız: 25 Knots

Ana Tahrik Sistemi: COGAG

Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR