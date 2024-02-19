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CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu'nu bombaladı: Babasının doktoru Bakırköy'e aday oldu! Yandaş Saban Sevinç'e fena salvo

CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Genel Merkezin hiçbir etkisinin olmadığını ve adayları Ekrem İmamoğlu’nun belirlediğini vurgulayan CHP İstanbul Eski İl Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu’nun Bakırköy adaylığına babasının referans verdiği doktoru getirdiğini açıkladı. Öte yandan Cemal Canpolat ve CHP yandaşı Saban Sevinç ile de birbirine girdi. Sevinç’in “31 Mart’ta ne olacak?” sorusu üzerine Canpolat, “O senin tariklerindir ben senin tariklerine gelmem. Sen sahibine karşı görevlerini yaptın” karşılığı verdi.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 00:49 Güncelleme 20 Şubat 2024, 01:29
CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu’nu bombaladı: Babasının doktoru Bakırköy’e aday oldu! Yandaş Saban Sevinç’e fena salvo

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in güç kapışmasında CHP savrulmaya devam ediyor.

CHP'li Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu ve yandaş Şaban Sevinç'i bombaladı



Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı.

İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.

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BÜYÜK İSTANBUL KRİZİ
Olaylı MYK ve PM'nin ardından gerçekleşen "Büyük İstanbul Buluşması" krizin boyutunu gösteren en somut örneklerden biri olmuştu. Özgür Özel buluşmaya katılmazken, posterleri yer almıştı.



İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
Tüm bu yaşananlar hafızalardaki yerini korurken, CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.



"BABASININ REFERANS VERDİĞİ DOKTORU ADAY YAPTI"
Genel Merkezin hiçbir etkisinin olmadığını ve adayları Ekrem İmamoğlu'nun belirlediğini vurgulayan CHP İstanbul Eski İl Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu'nun Bakırköy adaylığına babasının referans verdiği doktoru getirdiğini açıkladı.

CHP'li Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu ve yandaş Şaban Sevinç'i bombaladı

Ayşegül Ovalıoğlu Ayşegül Ovalıoğlu

Bakırköy'de 17 tane aday var. Seni destekleyen adaylar var. Mesela Ali Rıza Akyüz var, seni destekledi. Benim 30 yıllık arkadaşım. İl kongresinde Ekrem Bey'i desteklediğini söyledi, bari onu koy. Kadın başkan mı arıyorsun ilçe başkanını koy. Başarılı bir ilçe başkanıdır. Kimi koyuyorsun? Babanın referans verdiği doktoru getiriyorsun, Bakırköy'e aday gösteriyorsun ( Ayşegül Ovalıoğlu). Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktoru.


CHP YANDAŞI ŞABAN SEVİNÇ'E FENA SALVO
Öte yandan canlı yayında Cemal Canpolat ve CHP yandaşı Saban Sevinç birbirine girdi.

Sevinç'in "31 Mart'ta ne olacak?" sorusu üzerine Canpolat, "O senin tariklerindir ben senin tariklerine gelmem. Sen sahibine karşı görevlerini yaptın" karşılığı verdi.

Tartışama moderatör araya girmesiyle sonlandı.

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DELEGE AVINI İFŞA ETMİŞTİ
Cemal Canpolat geçtiğimiz dönemlerde Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı delegelere makam dağıttığını ifşa etmişti.

Canpolat konuya ilişkin, "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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