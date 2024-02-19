CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu’nu bombaladı: Babasının doktoru Bakırköy’e aday oldu! Yandaş Saban Sevinç’e fena salvo

Ayşegül Ovalıoğlu Bakırköy'de 17 tane aday var. Seni destekleyen adaylar var. Mesela Ali Rıza Akyüz var, seni destekledi. Benim 30 yıllık arkadaşım. İl kongresinde Ekrem Bey'i desteklediğini söyledi, bari onu koy. Kadın başkan mı arıyorsun ilçe başkanını koy. Başarılı bir ilçe başkanıdır. Kimi koyuyorsun? Babanın referans verdiği doktoru getiriyorsun, Bakırköy'e aday gösteriyorsun ( Ayşegül Ovalıoğlu). Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktoru.



CHP YANDAŞI ŞABAN SEVİNÇ'E FENA SALVO

Öte yandan canlı yayında Cemal Canpolat ve CHP yandaşı Saban Sevinç birbirine girdi.



Sevinç'in "31 Mart'ta ne olacak?" sorusu üzerine Canpolat, "O senin tariklerindir ben senin tariklerine gelmem. Sen sahibine karşı görevlerini yaptın" karşılığı verdi.

Tartışama moderatör araya girmesiyle sonlandı.

DELEGE AVINI İFŞA ETMİŞTİ

Cemal Canpolat geçtiğimiz dönemlerde Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı delegelere makam dağıttığını ifşa etmişti.



Canpolat konuya ilişkin, "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir" ifadelerini kullanmıştı.