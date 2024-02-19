Al birini vur ötekine | Hollanda'da Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders sapkın avukat Feyza Altun'a sahip çıktı! Sosyal medyadan destek mesajı: "Kahraman"

Daha önce "Trans çocuklar vardır" paylaşımı ile büyük tepki toplayan CHP'nin sapkın avukatı Feyza Altun, yeni bir rezilliğe daha imza attı.
Daha önce "Trans çocuklar vardır" paylaşımı ile büyük tepki toplayan CHP'nin sapkın avukatı Feyza Altun, yeni bir rezilliğe daha imza attı.
"ŞERİATE SOKAYIM"
Altun, X platformunda bir sosyal medya kullancısına "Şeriate sokayım" diyerek karşılık verdi. İslam dinine ve Kur'an-ı Kerim'e açık açık hakaret etti.
GÖZALTI KARARI
Gelişme üzerine Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK'nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.
Takip eden süreçte gözaltı kararı verildi.
Feyza Altun bir kahramandır! https://t.co/Ja9i6M28Tz— Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2024
İSLAM DÜŞMANI WILDERS SAHİP ÇIKTI
Skandal olay Türkiye'de tepki toplamaya devam ederken İslam dinini hedef alan sözler sarf eden küstah Hollanda Başbakanı Geert Wilders, CHP'nin sapkın avukatına sahip çıktı.
Wilders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İslam düşmanı CHP'li avukat Feyza Altun'u kahraman ilan destek mesajı yayınlandı.
Öte yandan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri islam düşmanı Geert Wilders'ın imza attığı diğer skandalları sizler için derledik.
KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM
Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullanmıştı.
15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ DESTEKLEMİŞTİ
Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.
2018'de ülkedeki camilerin ve İslam okullarının kapanmasını, Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeren "İslami ifadelerin yasaklanması" başlığı altında parlamentoya yasa sunmuştu.