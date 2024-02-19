Al birini vur ötekine | Hollanda'da Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders sapkın avukat Feyza Altun'a sahip çıktı! Sosyal medyadan destek mesajı: "Kahraman"

Öte yandan Hollanda 'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri islam düşmanı Geert Wilders 'ın imza attığı diğer skandalları sizler için derledik.

KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM

Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullanmıştı.