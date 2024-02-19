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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan muhalif seçmene önemli mesajlar: "Alternatifsiz değilsiniz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan muhalefet seçmenine seslendi. "CHP'li kardeşlerimiz, CHP'ye bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan muhalif seçmene önemli mesajlar: Alternatifsiz değilsiniz

Başkan Erdoğan, muhalif seçmene önemli mesajlar verdi: CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.

Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. 'Gerçek Belediyecilik' vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız. "Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.

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