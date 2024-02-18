CHP’nin ortağı DEM’in ’İstanbul Havalimanı provokasyonu’ elinde patladı! İstanbul Valiliği tek tek yalanlarını çürüttü

"DEVLET ALEYHİNE PROPAGANDA"
Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı:
"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."
PROVOKATÖR PKK'YA ÜYELİKTEN TUTUKLANMIŞ
Öte yandan kirli provokasyonu gerçekleştiren şahsın, 2007 yılında terör örgütü PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı da öğrenildi.