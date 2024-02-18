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CHP'nin ortağı DEM'in 'İstanbul Havalimanı provokasyonu' elinde patladı! İstanbul Valiliği tek tek yalanlarını çürüttü

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP’nin yol arkadaşı terör partisi DEM ve işbirlikçileri iğrenç bir provokasyona imza attı. Sosyal medyada servis edilen alçak görüntülerde bir kişi annesinin Türkçe bilmediği için İstanbul Havalimanı’nda hizmet alamadığını ve 2 buçuk saat rehin kaldığı yalanını ortaya attı. İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir vatandaşla ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı bildirildi. Valilik süreci ise tek tek anlattı. Öte yandan kirli provokasyonu gerçekleştiren şahsın, 2007 yılında terör örgütü PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı da öğrenildi.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 21:18 Güncelleme 18 Şubat 2024, 21:18
CHP’nin ortağı DEM’in ’İstanbul Havalimanı provokasyonu’ elinde patladı! İstanbul Valiliği tek tek yalanlarını çürüttü

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'nin yol arkadaşı terör partisi DEM ve işbirlikçileri iğrenç bir provokasyon sahneledi.

▶️ "Amaç, devlet aleyhine propaganda"



Sosyal medyada servis edilen alçak görüntülerde bir kişi annesinin Türkçe bilmediği için İstanbul Havalimanı'nda hizmet alamadığını ve 2 buçuk saat rehin kaldığı yalanını ortaya attı.



CHP'NİN YOL ARKADAŞI DEM KÖPÜRTTÜ
Alçak provokasyonu ise sosyal medyada DEM Gençlik isimli hesap ve DEM Parti destekli hesaplar köpürttü.



ALÇAK PROVOKASYON ELLERİNDE PATLADI
İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir vatandaşla ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı bildirildi.

Valilik, 17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, S.Ç. isimli vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi.

Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.



"DEVLET ALEYHİNE PROPAGANDA"
Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı:

"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."



PROVOKATÖR PKK'YA ÜYELİKTEN TUTUKLANMIŞ
Öte yandan kirli provokasyonu gerçekleştiren şahsın, 2007 yılında terör örgütü PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı da öğrenildi.

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