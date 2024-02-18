CHP’nin ortağı DEM’in ’İstanbul Havalimanı provokasyonu’ elinde patladı! İstanbul Valiliği tek tek yalanlarını çürüttü

Sosyal medyada servis edilen alçak görüntülerde bir kişi annesinin Türkçe bilmediği için İstanbul Havalimanı'nda hizmet alamadığını ve 2 buçuk saat rehin kaldığı yalanını ortaya attı.

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'nin yol arkadaşı terör partisi DEM ve işbirlikçileri iğrenç bir provokasyon sahneledi.

CHP'NİN YOL ARKADAŞI DEM KÖPÜRTTÜ Alçak provokasyonu ise sosyal medyada DEM Gençlik isimli hesap ve DEM Parti destekli hesaplar köpürttü.





ALÇAK PROVOKASYON ELLERİNDE PATLADI

İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir vatandaşla ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı bildirildi.

Valilik, 17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.



Açıklamada, S.Ç. isimli vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi.

Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.