MHP’nin acı günü! Beyin kanaması geçiren MYK Üyesi Ferhat Çakıroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, vefat etti.

MYK Üyemiz, değerli dava arkadaşımız Ferhat Çakıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.



Merhuma Allah'tan rahmet; merhumun ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/RWghnHB26c — İsmet Büyükataman (@buyukataman) February 19, 2024

Çakıroğlu'nun vefat haberini MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman duyurdu: "MYK üyemiz, değerli dava arkadaşımız Ferhat Çakıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; merhumun ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

MHP'den yapılan açıklamada da "MYK Üyemiz Sayın Ferhat ÇAKIROĞLU vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" denildi.