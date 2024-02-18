HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere uyarı! Çığ tehlikesine dikkat! Bugün hava nasıl? | 18 Şubat 2024 hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli( Eskişehir haric) aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu