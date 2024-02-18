Erzincan İliç’te 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağı kapatıldı! Tutuklanan isimler 15’er yıl hapis istemiyle yargılanacak

Her gün 9 ayrı lokasyondan numune alıp ölçümler yaptıklarını belirten Bakan Bayraktar, suda ve toprakta herhangi bir olumsuzluk olmadığını vurguladı. Bu arada maden kazası ile ilgili bilirkişi raporunda hatalar zinciri ve kusurlar tek tek sıralandı. Bura göre, Raporda, "Çatlaklar konusunda tedbir alınmadı. Büyük riske rağmen yol kapatılmadı. Solüsyon ise toprak hareketini hızlandırdı" ifadeleri yer aldı.