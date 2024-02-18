Erzincan İliç’te 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağı kapatıldı! Tutuklanan isimler 15’er yıl hapis istemiyle yargılanacak

Erzincan İliç'te altın madeninde kayan toprağın altında kalan 9 işçiye hala ulaşılamadı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, manganez ocağı civarında kamyona ait parçalar bulduklarını anlattı.
Erzincan İliç'te altın madeninde kayan toprağın altında kalan 9 işçiye hala ulaşılamadı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, manganez ocağı civarında kamyona ait parçalar bulduklarını anlattı.
Bakanlık, firmanın üretime yönelik lisansının iptal edilip, faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
Her gün 9 ayrı lokasyondan numune alıp ölçümler yaptıklarını belirten Bakan Bayraktar, suda ve toprakta herhangi bir olumsuzluk olmadığını vurguladı. Bu arada maden kazası ile ilgili bilirkişi raporunda hatalar zinciri ve kusurlar tek tek sıralandı. Bura göre, Raporda, "Çatlaklar konusunda tedbir alınmadı. Büyük riske rağmen yol kapatılmadı. Solüsyon ise toprak hareketini hızlandırdı" ifadeleri yer aldı.
Tutuklanan Baş Mühendis Murat Bayrakdar, Mühendis Şenol Demir, Vardiya Amiri Soysal Doğan, Saha Sorumlusu Abdülkadir Cansız, Saha Yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille, 15'er yıl hapis istemiyle yargılanacak. (Ceyhan TORLAK-Hasan ÇAKMAK)