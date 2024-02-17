MHP'nin yeni reklam filmi sosyal medyada ses getirdi | Başrolde dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' detayı: "Sosyal medya belediyeciliğine son"

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken siyasi partiler de reklam ve saha çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda MHP'nin başarılı reklam filmlerine bir yenisi daha eklendi.
Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken siyasi partiler de reklam ve saha çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda MHP'nin başarılı reklam filmlerine bir yenisi daha eklendi.
BAŞROLÜN EKREM İMAMOĞLU BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülerde başrol oyuncusunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Beyaz gömleğinin kollarını sıvazlamış gözlüklü adam, bir kayalığa tırmanırken uçurumdan düşecekmiş gibi gözüküyor.
Kamera uzaklaştıkça aslında film stüdyosunda çekim yaptığı ortaya çıkıyor.
Bu görüntüler geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sahnede beyaz gömleğinin kollarını sıvazladığı anları akıllara getirdi.
"BAHANEYLE DEĞİL, SİSTEMLE"
MHP'nin "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" mesajıyla paylaşılan videonun sonunda şu ifadelere yer verildi:
"Reklamla değil, hizmetle
Algıyla değil, azimle
Bahaneyle değil, sistemle
Birliğin Gücüyle, Hep Birlikte."
Birliğin gücüyle... Hep birlikte… https://t.co/hEsTg4GSFU— Murat KURUM (@murat_kurum) February 17, 2024
MURAT KURUM DA PAYLAŞTI
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın videosunu alıntılayarak, "Birliğin gücüyle... Hep birlikte..." notunu düştü.