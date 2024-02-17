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MHP'nin yeni reklam filmi sosyal medyada ses getirdi | Başrolde dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' detayı: "Sosyal medya belediyeciliğine son"

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Partilerde miting reklam filmi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Teşkilatı'nın bugün yayınladığı yeni reklam filmi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Reklam filminde başrol oyuncusunun CHP'li İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliği dikkat çekerken, "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son", "Reklamla değil hizmetle", "Algıyla değil azimle", "Bahaneyle değil sistemle", "Birliğin gücüyle hep birlikte" gibi ifadelerle de İmamoğlu'nun belediyecilik anlayışı eleştirildi. İşte o reklam filmi...

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 22:42 Güncelleme 17 Şubat 2024, 23:21
MHP’nin yeni reklam filmi sosyal medyada ses getirdi | Başrolde dikkat çeken ’Ekrem İmamoğlu’ detayı: Sosyal medya belediyeciliğine son

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken siyasi partiler de reklam ve saha çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

▶️ "31 Mart'ta algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"

Bu kapsamda MHP'nin başarılı reklam filmlerine bir yenisi daha eklendi.

BAŞROLÜN EKREM İMAMOĞLU BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülerde başrol oyuncusunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Beyaz gömleğinin kollarını sıvazlamış gözlüklü adam, bir kayalığa tırmanırken uçurumdan düşecekmiş gibi gözüküyor.

Kamera uzaklaştıkça aslında film stüdyosunda çekim yaptığı ortaya çıkıyor.

Bu görüntüler geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sahnede beyaz gömleğinin kollarını sıvazladığı anları akıllara getirdi.

"BAHANEYLE DEĞİL, SİSTEMLE"
MHP'nin "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" mesajıyla paylaşılan videonun sonunda şu ifadelere yer verildi:
"Reklamla değil, hizmetle
Algıyla değil, azimle
Bahaneyle değil, sistemle
Birliğin Gücüyle, Hep Birlikte."

MURAT KURUM DA PAYLAŞTI
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın videosunu alıntılayarak, "Birliğin gücüyle... Hep birlikte..." notunu düştü.

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