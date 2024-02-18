Son dakika: Pençe Kilit Bölgesi’nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Mehmet Cantepe üs bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenaze namazı Erzincan'daki Terzibaba Camisi'nde kılındı.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehidin ailesi ve yakınları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve amirleri, askeri erkan, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.