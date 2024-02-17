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Teröre 'Bozdoğan' darbesi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-2 operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 08:07 Güncelleme 17 Şubat 2024, 09:20
Teröre ’Bozdoğan’ darbesi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-2 operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Teröre 'Bozdoğan' darbesi!

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, BTÖ ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemlerine katılan ve işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgi edinilen, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelere yönelik çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de operasyonlar düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, 120 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

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