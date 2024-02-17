Teröre ’Bozdoğan’ darbesi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-2 operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, BTÖ ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemlerine katılan ve işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgi edinilen, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelere yönelik çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

1️⃣6️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında 1️⃣2️⃣0️⃣ şüphelisi yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/nvpUro44JX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 17, 2024

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de operasyonlar düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, 120 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.