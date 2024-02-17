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Irak kuzeyindeki Gara'ya hava harekatı: 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 11:12 Güncelleme 17 Şubat 2024, 11:25
Irak kuzeyindeki Gara’ya hava harekatı: 6 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.



İşte MSB'den yapılan açıklama:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

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