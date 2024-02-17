Irak kuzeyindeki Gara’ya hava harekatı: 6 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NgxPPy9Og1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2024





İşte MSB'den yapılan açıklama:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.