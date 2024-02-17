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İstanbul'da Narkogüç-50 operasyonu: 167 torbacı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da torbacı olarak tabir edilen kişilere yönelik 5 gündür devam eden 'Narkogüç-50' operasyonlarında 1663 şüpheli sokak satıcısının yakalandığını 167'sinin tutuklandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 12:31 Güncelleme 17 Şubat 2024, 13:04
İstanbul’da Narkogüç-50 operasyonu: 167 torbacı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 gündür devam eden 'Narkogüç-50' operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

1663 GÖZALTI 167 TUTUKLAMA
Operasyonda, 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 1663 şüpheli sokak satıcısının yakalandığı, bunlardan 167'sinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.

"GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmediklerini ifade eden Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Narkogüç-50' Operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çok miktarda döviz ve 657 bin Türk lirasına el konuldu.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

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