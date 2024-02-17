Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında baba ocağı Rize'de. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. AHaber CANLI YAYIN Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönlümün bahçesinde daima birinci gelen Rize'yi, ana yurdum Rize'yi, yoldaşlığını, kardeşliğini daima yanımızda hissettiğim Rize'yi bir kez daha selamlıyorum.

Rize'de meydan doldu taştı Sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karşımda Karadeniz misali kabına sığmayan bir Rize görüyorum. Şu muhteşem güzelliği anlatmaya kelimeler kifayetsiz. Birileri bizim kardeşliğimizi idrak edemiyorlar. 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle yol yürüdük. Vesayetçilerden terör örgütlerine, şer odaklarının karşısına birlikte durduk. Gezi hadisesi ile sokakları terörize etmeye kalktılar. 17-25 Aralık girişimi ile hükümetimizi al aşağı etmeye çalıştılar. Çukur olayları ile ülkemizin parçasını bizden koparmaya çalıştılar. 15 Temmuz ile istiklalimize kastettiler. Güneyimizde teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini sizlerle beraber boşa çıkardık. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik. Türkiye'nin 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı Rize ile birlikte 81 vilayetimizdir.