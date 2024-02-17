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İçlerinde FETÖ ve PKK'lılar var! Sınırda 15 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ ve PKK'lı teröristlerin olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 16:20 Güncelleme 17 Şubat 2024, 16:22
İçlerinde FETÖ ve PKK’lılar var! Sınırda 15 kişi yakalandı

Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 1'inin PKK'lı 1'inin de FETÖ'cü olduğu öğrenildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK-PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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