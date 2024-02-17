İçlerinde FETÖ ve PKK’lılar var! Sınırda 15 kişi yakalandı

Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 1'inin PKK'lı 1'inin de FETÖ'cü olduğu öğrenildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK-PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."