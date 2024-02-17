Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. ▶️ Başkan Erdoğan'dan Trabzon mitinginde önemli açıklamalar!



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Trabzon'u bilip görüp de sevmemek mümkün mü? Bu şehir ki tarih boyunca hakkın ve hakikatin sesi olmuştur. Kim ne der diye düşünmeden hak bellediği yolda başı dik yürümesini bilen Trabzonla bugün bir kez daha hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerindeki ahde vefanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum.





Bizlerin yanında yer alarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze tarihi destek verdiniz. Trabzon siyasi hayatımız boyunca bizim daima yoldaşımız oldu. Biz de buradan aldığımız güçle ülkemiz ve milletimiz için ter döktük. Karadeniz'den ilhamla davamız için hayal kurmak, ülkemiz için vizyon geliştirmek bu uğurda gerektiğinde canı pahasına mücadele etme işidir. Ülkemizin en büyük şehri İstanbul'da belediye başkanlığı yaptık. Allah nasip etti parti kurduk. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin başında olduk. Tüm dünyada mazlumların ümidi olduk.