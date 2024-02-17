Bizim her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz asırlara bedel eserler yatıyor. Trabzon'a kazandırdığımız hizmetlerin üzerinden sizlerle birlikte ana başlıklarıyla geçmek istiyorum. Trabzon'a son 21 yılda güncel rakamlarla 191 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Dünyada mazlumlarım hamisi olduk.
TOKİ vasıtasıyla 8 bin 102 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz dönüşümünü gerçekleştirdik.
Son 21 yılda Trabzon ve ilçelerinde inşaa ettiğimiz dere ıslahlarıyla 242 yerleşim yeri ve 10 bin dekar araziyi taşkın zararlardan koruduk. Trabzonlu çiftçilerimize 34 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. İstihdamı desteklemek için Trabzon'daki işverenlere prim teşviği verdik. Çarşıbaşı ve Tonya'yı da inşallah bu yıl içerisinde doğal gaza kavuşturuyoruz.
31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle hem ülke genelinde hem şehirlerimizde çok fazla eser ve hizmeti sizlere kazandıracağız.
BAŞKAN ERDOĞAN TRABZON ADAYLARINI TANITTI
Büyükşehir - Ahmet Metin Genç
Akçaabat - Osman Nuri Ekim
Araklı - Hüseyin Avni Coşkun Çebi
Arsin - İbrahim Küçük
Beşikdüzü - Barış Öztürk
Çarşıbaşı - Ahmet Keleş
Çaykara - Hanefi Tok
Dernekpazarı - Mehmet Aşık
Düzköy - Selim Çelenk
Hayrat - Mehmet Nuhoğlu
Köprübaşı - Ali Aydın
Maçka - Koray Koşan
Of - Salim Salih Sarıalioğlu
Ortahisar - Ergin Aydın
Sürmene - Hüseyin Azizoğlu
Şalpazarı - Refik Kurukız
Tonya - Osman Beşel
Vakfıbekir - Muhammed Balta
Yomra - Abdulkadir Özdemir