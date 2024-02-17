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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Öfkemizi daima diri tuttuk. Daima umudun yanında yer aldık. Diklenmeden, dik duruşumuzdan taviz vermedik. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışırken ülkemiz için çalıştık. Terör örgütlerinin saldırıları ile, ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu ama asla teslim olmadık. Yılgınlığa kapılmadık, geri adım atmayı düşünmedik, hep daha çok çalışıp ileriye doğru gittik. Ya yeni bir yol bulmaya ya yeni bir yol açmaya gayret ettik. Kendi özeleştirimizi kendimiz yaptık. Hatalarımızı düzeltme erdemi ile milletimizin gönlündeki yerine halel getirmedik" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 17:52 Güncelleme 17 Şubat 2024, 18:59
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

▶️ Başkan Erdoğan'dan Trabzon mitinginde önemli açıklamalar!



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Trabzon'u bilip görüp de sevmemek mümkün mü? Bu şehir ki tarih boyunca hakkın ve hakikatin sesi olmuştur. Kim ne der diye düşünmeden hak bellediği yolda başı dik yürümesini bilen Trabzonla bugün bir kez daha hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerindeki ahde vefanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum.



Bizlerin yanında yer alarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze tarihi destek verdiniz. Trabzon siyasi hayatımız boyunca bizim daima yoldaşımız oldu. Biz de buradan aldığımız güçle ülkemiz ve milletimiz için ter döktük.

Karadeniz'den ilhamla davamız için hayal kurmak, ülkemiz için vizyon geliştirmek bu uğurda gerektiğinde canı pahasına mücadele etme işidir. Ülkemizin en büyük şehri İstanbul'da belediye başkanlığı yaptık. Allah nasip etti parti kurduk. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin başında olduk. Tüm dünyada mazlumların ümidi olduk.



Tüm bu süreç boyunca heyecanımızı, azmimizi, kararlılığımızı hatta yeri geldiğinde öfkemizi daima diri tuttuk. Birileri karamsarlığa sürüklese de biz daima umudun tarafında yer aldık. Biz dik duruşumuzdan taviz vermedik. Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye çalışırken ülkemiz adına elde ettiğimiz her kazanımda sevindik. Bu uzun yolda sıkıntılarla da karşılaştık. Siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemeleriyle, ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu. Ama asla şartlara teslim olmadık. Ben size inanıyorum, ben size güveniyorum. Yılgınlığa kapılmadık, hep daha çok çalıştık hep daha ileriye doğru gittik. Bir eksiğimiz bir yanlışımız varsa bunu kimsenin yüzümüze vurmasını beklemedik. Kendi özeleştirimizi kendimiz yaptık.

Bu bizim ortak hikayemizdir. Şimdi sizlerden söz vermenizi istiyorum. Trabzon, Malazgirt'ten beri bu topraklardaki ortak hikayemize sonuna kadar sahip çıkmaya var mıyız. Trabzon, durmak yok yola devam diyerek 2023 hedeflerini nasıl birlikte hayata geçirdiysek bugün de Türkiye Yüzyılı hayalimizi beraberce gerçeğe dönüştürmeye var mıyız?



Bizim her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz asırlara bedel eserler yatıyor. Trabzon'a kazandırdığımız hizmetlerin üzerinden sizlerle birlikte ana başlıklarıyla geçmek istiyorum. Trabzon'a son 21 yılda güncel rakamlarla 191 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Dünyada mazlumlarım hamisi olduk.

▶️ Başkan Erdoğan Trabzon'a yapılan eserleri tek tek gösterdi!

TOKİ vasıtasıyla 8 bin 102 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz dönüşümünü gerçekleştirdik.

Son 21 yılda Trabzon ve ilçelerinde inşaa ettiğimiz dere ıslahlarıyla 242 yerleşim yeri ve 10 bin dekar araziyi taşkın zararlardan koruduk. Trabzonlu çiftçilerimize 34 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. İstihdamı desteklemek için Trabzon'daki işverenlere prim teşviği verdik. Çarşıbaşı ve Tonya'yı da inşallah bu yıl içerisinde doğal gaza kavuşturuyoruz.



31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle hem ülke genelinde hem şehirlerimizde çok fazla eser ve hizmeti sizlere kazandıracağız.

▶️ Başkan Erdoğan Trabzon'da adayları tek tek tanıttı!

BAŞKAN ERDOĞAN TRABZON ADAYLARINI TANITTI

Büyükşehir - Ahmet Metin Genç

Akçaabat - Osman Nuri Ekim

Araklı - Hüseyin Avni Coşkun Çebi

Arsin - İbrahim Küçük

Beşikdüzü - Barış Öztürk

Çarşıbaşı - Ahmet Keleş

Çaykara - Hanefi Tok

Dernekpazarı - Mehmet Aşık

Düzköy - Selim Çelenk

Hayrat - Mehmet Nuhoğlu

Köprübaşı - Ali Aydın

Maçka - Koray Koşan

Of - Salim Salih Sarıalioğlu

Ortahisar - Ergin Aydın

Sürmene - Hüseyin Azizoğlu

Şalpazarı - Refik Kurukız

Tonya - Osman Beşel

Vakfıbekir - Muhammed Balta

Yomra - Abdulkadir Özdemir

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