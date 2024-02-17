Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ toplu taşıma vaadini açıkladı CHP’yi korku sardı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ 'ın açıkladığı "toplu taşımada 90 dakika ücretsiz aktarma" yeniden aday gösterilmeyen CHP'li başkan Tunç Soyer tarafından seçim öncesi 120 dakika olarak hayata geçiriliyor.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer



CHP'LİLERİ KORKU SARDI

CHP'nin İzmir adaylarının İzmir seçmeninde büyük tepkilere neden olması partide korku atmosferinin yaşanmasına neden oldu.

Hamza Dağ'ın açıkladığı projeleri apar topar hayata geçirmeye çalışan CHP'li İzmir Belediyesi'nin bir sonraki icraatı merak konusu oldu.

Bu dönem uygulamadan kalkan "ücretsiz aktarma" uygulamasını geri getireceğimizi ifade etmiştik.



Daha göreve gelmeden ilk vaadimizi gerçekleştirmiş olduk🤗



Üstünü çizmedik ama yanına bir tik attık✅ https://t.co/e6VaDpvFxP — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) February 17, 2024





ÜSTÜNÜ ÇİZMEDİK AMA YANINA BİR TİK ATTIK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dağ, "Bu dönem uygulamadan kalkan "ücretsiz aktarma" uygulamasını geri getireceğimizi ifade etmiştik. Daha göreve gelmeden ilk vaadimizi gerçekleştirmiş olduk. Üstünü çizmedik ama yanına bir tik attık." ifadelerini kullanarak CHP'li Soyer'in paylaşımına yer vedi.