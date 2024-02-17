SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ toplu taşıma vaadini açıkladı CHP'yi korku sardı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, “Eşssiz İzmir Vizyon Lansman”ında projelerini açıklamasından sonra gözler muhalefete çevrildi. Dağ’ın açıkladığı projeleri yakından takip eden CHP yönetimine sosyal medyada tepkilerin gelmesi üzerine Tunç Soyer, daha önce kendisinin sonlandırdığı bir uygulamayı yeniden hayata geçirme kararı aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 15:33 Güncelleme 17 Şubat 2024, 15:33
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ toplu taşıma vaadini açıkladı CHP’yi korku sardı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, adaylığının netleşmesinin ardından vaatlerini lansmanı beklemeden açıklayan Dağ, proje lansmanında, belediye otobüslerinde "90 dakika aktarma ücretsiz" uygulamasını getireceğini vurgulayıp, Genç İzmir'im Kart sahipleri için aktarma da ücretsiz binme süresini 120 dakikaya çıkaracağını vadetmesinin ardından CHP panikledi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ projelerini açıkladı.Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ projelerini açıkladı.

Seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da, Dağ'ın bu açıklamasından sonra, kendi partisinin kaldırdığı "90 dakikanın aktarma ücretsiz" uygulamasını geri getireceğini vadetti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SoyerCHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

CHP'Lİ SOYER GÖREVE GELDİĞİNDE UYGULAMAYI KALDIRMIŞTI

Bugün de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve gelir gelmez sonlandırdığı bu uygulama için, mart ayından itibaren "120 dakika aktarma ücretsiz" olacağını açıkladı.

Görevinin bitmesine 1,5 ay kalan Tunç Soyer'in bu kararında, Hamza Dağ'ın adaylığı açıklandıktan sonra seçim kampanyasını başarılı yürütmesi ve İzmir için açıkladığı projelerinin etkisi olduğu yorumları yapıldı.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ projelerini açıkladı.Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ projelerini açıkladı.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın açıkladığı "toplu taşımada 90 dakika ücretsiz aktarma" yeniden aday gösterilmeyen CHP'li başkan Tunç Soyer tarafından seçim öncesi 120 dakika olarak hayata geçiriliyor.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SoyerCHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

CHP'LİLERİ KORKU SARDI

CHP'nin İzmir adaylarının İzmir seçmeninde büyük tepkilere neden olması partide korku atmosferinin yaşanmasına neden oldu.

Hamza Dağ'ın açıkladığı projeleri apar topar hayata geçirmeye çalışan CHP'li İzmir Belediyesi'nin bir sonraki icraatı merak konusu oldu.



ÜSTÜNÜ ÇİZMEDİK AMA YANINA BİR TİK ATTIK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dağ, "Bu dönem uygulamadan kalkan "ücretsiz aktarma" uygulamasını geri getireceğimizi ifade etmiştik. Daha göreve gelmeden ilk vaadimizi gerçekleştirmiş olduk. Üstünü çizmedik ama yanına bir tik attık." ifadelerini kullanarak CHP'li Soyer'in paylaşımına yer vedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
CHP ile DEM’den Esenyurt’ta ortak aday kararı! Ayşegül Doğan’dan İtiraf geldi... Mersin ve Akdeniz de listede!
İHH İnsani Yardım Vakfı
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı gerçek ortaya çıktı! Bakan Bayraktar son durumu açıkladı
Başkan Erdoğan bugün baba ocağı Rize ve Trabzon’da düzenlenecek AK Parti mitinglerine katılacak
Yapay zekada video çılgınlığı! OpenAI’in duyurduğu Sora’da manipülasyon tehlikesi: Deepfake fragmandı asıl film şimdi başlıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan İstanbul paylaşımı: Size sözümüz var
SON DAKİKA I HSK’dan Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
Joe Biden’dan kimyasallardan etkilenen East Palestine bölgesine ziyaret: Mesaj için su içti
İsmail Kartal’dan 3 yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe’nin Rizespor maçı 11’i
Pendik’teki polis noktasına saldırı! Kaymakamlık lojmanında motosikletli kişilerce ateş açıldı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
CHP’de kafalar karışık |Özgür Özel’in imdadına yapay zeka yetişti! Kimi önerdiyse onu aday yaptı! Akla ihtiyacı olduğunu kanıtladı
Cumhur İttifakı adayı İdris Nebi Hatipoğlu tek tek ortaya döktü! CHP’li belediyeden kentsel dönüşüm rekoru! 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürdüler
SON DAKİKA