Başkan Erdoğan Ordu'da coşkulu kalabalığa seslendi: "Eser siyasetinde rakibimiz yok"





Her fırsatta altını çizerek tekrar ettiğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz.